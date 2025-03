Se muda al piso que acaba de alquilar y esto es lo que se encuentra: toda una pesadilla

El creador de contenido @archieted0 ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando todo lo que le ha pasado al mudarse al piso que acaba de alquilar: una llegada digna de una película de miedo.

"Hace poco me he mudado y hay un par de cosas que fallan en la casa. Ahora mismo, este es el sofá", ha comenzado diciendo el tiktoker, mientras enseña un puff que hay en suelo del salón. "Se nos ha retrasado el pedido y no va a llegar hasta la semana que viene", ha añadido.

"No funciona la calefacción desde hace cuatro días y van a tardar otros seis días en venir a arreglarlo. Hace muchísimo frío y me estoy teniendo que duchar con agua fría", ha continuado contando el tiktoker, indignado con la situación.

"No funciona el aire acondicionado. Tú dices: vale, no va la calefacción, pero puedes poner el aire. Pues no funciona el aire acondicionado. Esta casa parece un iceberg", ha asegurado el usuario.

Pero la cosa no acaba aquí. "No podemos instalar la lavadora porque los antiguos inquilinos se llevaron los tubos. Tío, ¿quién se lleva un tubo de una lavadora, tío? ¿Qué? O sea, ¿quién hace eso? No puedo lavar la ropa", ha relatado el tiktoker.

"Para rematar, últimamente en Madrid está lloviendo bastante fuerte y todo esto de aquí está húmedo. Hay humedad en mi habitación. Hay alguna gotera en el techo o algo y tienen que venir a reparar la pared", ha informado el inquilino.

"Yo, de verdad, cuando vine a ver este piso todo estaba perfecto, tío. ¿Dónde me he mudado? En plan, parece un manicomio, tío. No funciona nada", ha concluido el creador de contenido.