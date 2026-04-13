Si te mudas a Suiza y te llaman con una ofertón de internet, cuidado: ni aunque sepan tu DNI

El creador de contenido español Nacho, conocido en redes sociales como @Laynnus, se mudó hace un tiempo a Suiza, país en el que está documentando su día a día a través de vídeos publicados en TikTok, con el objetivo de explicarle a aquellos interesados cómo es la vida allí a través de consejos, experiencias y diferencias culturales.

"Me han estafado en Suiza y lo más fuerte es que usaron mi propio DNI para convencerme de que eran de fiar...", ha advertido al principio del vídeo. La primera llamada que le hicieron no pudo atenderla, ya que estaba trabajando, pero aquella persona le mandó un WhatsApp, algo que las compañías telefónicas NO suelen hacer.

En el mensaje le indicaron que eran de la compañía de teléfono que Nacho contrató, ofreciéndole un nuevo contrato con una oferta que allí se considera muy buena. El ofertón daba internet ilimitado en Suiza e internet ilimitado en Europa por solo 27,95 francos.

Por precaución, lo primero que Nacho le preguntó es cómo puede saber que es una persona real de la compañía. Y ojo, porque aquí entra la triquiñuela del estafador: le dijeron su DNI.

Aunque sepan tu DNI, no te fíes

Sin pensarlo demasiado, se creyó al estafador, que luego le pidió una fotografía del DNI por las dos caras: "Se lo di porque soy imbécil". Cuando ya tenía su DNI le preguntó si tenía permiso de residencia en Suiza, pero a Nacho todavía no le había llegado. También se lo pidieron.

Pasaron dos días y el permiso de residencia llegó. "Hubo un momento de lucidez en que dije: Coño, ¿para qué quiere este tío mi permiso de residencia en Suiza si yo cuando me hice mi contrato de internet no me lo pidieron? Y fue en ese momento cuando dije que algo huele mal", ha contado.

Entonces llegó el momento de la investigación; mientras revisaba el historial del chat, se dio cuenta de que era el mismo modus operandi que indicaban en internet: "Tenía un inglés muy malo, la oferta era demasiado buena".

Lo que vale realmente el internet ilimitado en Suiza y en el resto de Europa son realmente 90 francos, según ha podido comprobar: "Y me lo vas a dar tú por 27, no te lo crees ni tú. Demasiado bueno para ser cierto".

Lo denunció en el consulado español para que supieran que le habían quitado el DNI y también lo reportó a la policía suiza: "Me han dicho que lo están investigando y que es algo normal, aunque ya me han dicho que no pasa nada porque solo es un DNI y en fotos, no es el físico, pero me da miedo".