Se queda impactado al ver lo que pasa con el agua en los restaurantes de Tailandia

El creador de contenido de viajes Sasha (@sasha.viaja) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando esto que pasa en los restaurantes tailandeses con el agua, algo que le ha dejado impactado.

"¿Realmente el agua en Tailandia es tan peligrosa? Te voy a mostrar algo. Absolutamente en todos los restaurantes a los que hemos ido, que son muy tailandeses, como estarás viendo, este en un restaurante muy tailandés...", ha comenzado contando el tiktoker.

"En todos lados tenés esas carras de agua mineral arriba de la mesa, que cualquiera diría que son agua de la canilla, pero preguntamos y dijeron que no, que es agua mineral", ha relatado el usuario.

"Y realmente en todos lados te ofrecen de manera gratuita los vasos y una nevera llena de hielo. O si vos te agarrás tu vasito, con esto te pones tu bombillita y no tenés que pagar por tomar agua en ningún restaurante, el agua es gratis", ha asegurado el influencer.

"Agarramos el hielo, que espero que el hielo esté hecho con agua mineral también, si no se van a enterar cuando me internen. ¡Y a tomar agua gratis, señores!", ha exclamado el creador de contenido.

"Acá está el agüita, vamos a tomar agüita. Bueno, tiene sabor a agua, ¿no?", ha comentado el tiktoker al probarla. "Si después de este video ustedes ven otro video mío y sigo en buenas condiciones, bueno", ha bromeado Sasha.

"Y si no me ven es porque me internaron y estoy con diarrea por tomar agua de la canilla. Pero el señor nos dijo que era mineral y que era gratis, así que... No sé, ¿Vos sabías que todos los restaurantes tailandeses puedes tomar agua gratis?", ha concluido el tiktoker.