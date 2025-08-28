Se queda sin palabras al descubrir cuánto vale el café en el bar que está al lado del suyo

Los cafés se han convertido en las nuevas cervezas. De repente y sin que mucha gente sepa por qué han ido subiendo de precio hasta rondar, en muchos bares, no en todos, casi los dos euros.

Es cierto que hay muchos bares que no han disparado el precio de los cafés y por 1,35 todavía se pueden encontrar. Esto generalizando porque habrá lugares donde el precio será inferior y también superior.

Una conocida usuaria de X ha publicado una imagen del ticket de un bar en el que ha estado y que casualmente está al lado del suyo y se ha quedado de piedra al descubrir que valen bastante más de los que vende ella.

Si en el bar en el que trabaja los cafés valen 1,60 en el que hay a cinco minutos del suyo cuesta 2,35, es decir, 75 céntimos más.

"Madre mía tú, he llegado pronto al curro y digo voy a tomarme un café en un bar cercano al mío y así me relajo antes d entrar, yo vendo los cafés con leche a 1,60, este bar está a 5 minutos del mío, me quedado blanca", ha explicado en la red social de Elon Musk.

Hace unos días se hizo viral en X otro ticket, esta vez de un desayuno en Palma de Mallorca. En este caso concreto, el precio del café era más o menos como el de la tuitera de la noticia, el palo estaba en la tapa de tortilla que pidió.

El pincho de tortilla le costó nada más y nada menos que 6 euros. Al ser dos personas, la cuenta ha ascendido a 15,40 euros por desayunar. Esta persona había escrito el mensaje en respuesta a Soy Camarero, que a su vez había compartido una publicación donde alguien le contaba que había pagado 5,90 por un café con hielo.