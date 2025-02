Se queja en el grupo de WhatsApp familiar de que está soltero y su hermano le da una lección inolvidable

Ceciarmy ha logrado un importante éxito este 14 de febrero al recuperar una mítica conversación de WhastaApp en la que participan dos hermanos y una madre que quiere mucho a los dos.

La conversación empieza con un "buenos días" del hermano y un tierno mensaje de la madre que le dice que tiene galletas y café para desayunar cuando se despierte: "Intenta levantarte de la cama y desayunar, que es la comida más importante del día".

Por último le pregunta que a qué hora tiene clase. El hijo responde que a las cuatro de la tarde y añade un lamento: "Qué asco de día de San Valentín y estoy más solo que na. Vaya depresión".

Su hermano al leer este mensaje no puede evitar responder con toda una lección de vida: "Dani, preocúpate cuando no tengas con quién pasar el Día de la Madre, no el día de San Valentín".

Como no podía ser de otra forma miles y miles de personas han dado a 'me gusta' y han compartido la conversación.