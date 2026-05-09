Se queja de que los repartidores de comida no llegan a su barrio y el restaurante aclara el motivo: "Intolerancia a la puñalada"

En los tiempos que corren casi todos los restaurantes reparten comida a domicilio. Sin embargo, hay algunos que prefieren evitar ciertos barrios o zonas conflictivas por razones de seguridad.

La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una reseña en la que un cliente se queja de que un restaurante no reparta "en la dirección que puse". Pese a puntuarlo con tres estrellas y darle una puntuación de tres estrellas sobre cinco, todo indica que no quedó satisfecho.

"Deberían mirar eso, ya que no todos tenemos que ajustarnos a las experiencias que vivan por culpa de los demás, ya sean malas o buenas. No es problema mío, ni mi culpa", apunta este usuario, quien remata la reseña señalando que "perdéis clientes porque queréis".

Esta reseña negativa no podía quedar sin respuesta, y el restaurante no ha dudado en contestarle. Eso sí, de la forma más educada posible. Tras agradecer "los elogios a nuestra comida", el establecimiento intenta explicar por qué no reparten en esa dirección.

"No tenemos forma de reemplazar a los repartidores"

Su barrio, calle Real, barriada Padre Jesús y barriada Peñas, son de las más bonitas e históricas de Ronda, pero también conviven personas que tienen como hobby amenazar con cuchillos y robar a repartidores", afirma el propietario del restaurante La buhardilla.

"Casualmente a nuestros repartidores se les ha detectado intolerancia a las puñaladas con objetos punzantes. Podemos arriesgar la integridad de uno o dos repartidores para que usted reciba su comida en casa, pero no tenemos una forma rápida y efectiva de reemplazar a los repartidores apuñalados", añade con mucha ironía.

A modo de cierre, el propietario del restaurante se disculpa con el cliente, asegurando que saben que no es su culpa, pero que por el motivo que explica "seguiremos sin repartir por su zona".

"En Sevilla, Telepizza por ejemplo no reparte en la zona de la Avenida de la Paz que está cercana a las Tres Mil Viviendas por ese motivo", cuenta un usuario en los comentarios de la publicación.

"A mí me contaron que ya en los 80 había un barrio de España donde el repartidor de la bebida no entraba, tenía que salir a la frontera del barrio el del bar para recibir la mercancía", cuenta otro.