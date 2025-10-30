Se termina una cerveza, pide otra gratis porque hay una avispa en su copa y la respuesta de la hostelera es la caña verdadera

Anabel Moreno Ruiz, una popular hostelera de Cartagena que tiene más de 23.000 seguidores en TikTok, ha compartido lo que le ha pasado con un cliente que quiso tomarse una caña gratis argumentando una excusa de lo más peregrina.

La usuaria admite que, en cualquier caso, lo sucedido es "un clásico" en el sector. "Llega un caballero, se toma tres cañas, le pongo unos fruticos secos de miel mostaza que están buenísimos. Ahora diréis: 'En Granada ponen tapas'. Estamos en Cartagena. Paga y una de las que Dani pasa, que Dani está en cocina pero ha pasado a coger algo, le hace así con la caña vacía. ¡Vacía!", relata.

Al verlo, explica que se ha acercado ella misma para ver qué quería el cliente: "Y enseguida he ido yo detrás: 'Dígame, qué le pongo. ¿Otra caña?'. Dice: 'No, no, que mira'. La copa completamente vacía y una avispa dentro. Le digo: 'Caballero, es que hay cosas que se escapan de mi control, como la fauna y la flora, por ejemplo".

"Clientes así no me interesan"

"Y se ha ido enfadado. ¿Por qué se enfada tanto la gente? Si yo, aunque sea con un dedo de caña, es que te pongo otra, no voy a discutir, pero que eso era un descaro", asegura la hostelera, que se anticipa a las posibles respuestas y contesta a quienes le pueden decir: "Te vas a quedar sin clientes".

"Es que clientes que me vienen a sacar el dinero con lo que me cuesta ganármelo no me interesan, son contraproducentes. Y, por cierto, si alguien sabe por qué en Cartagena, en el centro, llevamos como un mes con todo repleto de avispas, por favor que me lo diga porque ya es exageración", pide.

En las reacciones, una persona le da una idea: "Pon tapa vasos pero para poner encima de los vasos". Y la hostelera ha respondido: "Es la única vez que ha pasado, pero es muy buena idea".