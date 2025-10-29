Un cliente se va sin pagar de su bar y le deja esta nota digna de premio al sinvergüenza del año 

Desde tiempos del Lazarillo de Tormes se dice que España es el país de la picaresca y se puede ver en situaciones cotidianas que aunque parezcan nimiedades tienen un trasfondo detrás, sobre todo cuando se trata del mundo de la hostelería.

De hecho, en España existe el término "simpa" para cuando alguien se va de un bar sin pagar la cuenta de forma consciente. Muy recordado es el "simpa" de un grupo de personas en El Bierzo durante un bautizo que dejó en el local un agujero de 2.000 euros.

Hace unos años, el abogado Antonio Menéndez contó en El Comidista, en El País, qué le podría pasar a una persona que hiciese un "simpa" y le pillasen: "Irte sin pagar es una estafa. El problema para el perjudicado es la cuantía. En realidad, es una trastada para el pobre propietario".

"En el supuesto de que te pillen por un simpa de menos de 400 euros, la pena que te puede caer es una multa, si no tienes antecedentes. La cosa va por días y la multa variará en función de tus capacidades económicas. ¿Lo normal? 6 euros por día. Pongamos que es una pena de 30 días, pues te saldría a 180 euros. Eso si te cogen claro", dijo entonces el abogado.

4 euros del café y una nota a boli

Ahora se ha viralizado en X la nota que han dejado en un bar para anunciar que se iban sin pagar el café que, ojo, vale cuatro euros. No se sabe si ha sido sólo uno o si había más gente implicada en la operación café gratis.

"Te debo cuatro euros del café por irme sin pagar. Perdóname, hermano", reza la nota escrita en una servilleta con alguna que otra falta de ortografía y un signo anarquista hecho a boli.

Al ser una cuantía menor, aunque todo euro suma cuando se tiene un negocio, las bromas han llegado antes que las críticas y muchos han comentado el hecho de que valga el café cuatro euros.

"Me recuerda al chiste ése del elefante que fue a un bar y pidió una copa. Cuando el camarero le dijo que era muy raro ver un elefante en su bar, éste le dice: 'No me extraña, con estos precios...'", dice uno.