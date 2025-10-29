Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un cliente se va sin pagar de su bar y le deja esta nota digna de premio al sinvergüenza del año
Virales

Virales

Un cliente se va sin pagar de su bar y le deja esta nota digna de premio al sinvergüenza del año 

Por lo menos ha avisado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Nota en una servilletasoy Camarero

Desde tiempos del Lazarillo de Tormes se dice que España es el país de la picaresca y se puede ver en situaciones cotidianas que aunque parezcan nimiedades tienen un trasfondo detrás, sobre todo cuando se trata del mundo de la hostelería

De hecho, en España existe el término "simpa" para cuando alguien se va de un bar sin pagar la cuenta de forma consciente. Muy recordado es el "simpa" de un grupo de personas en El Bierzo durante un bautizo que dejó en el local un agujero de 2.000 euros. 

Hace unos años, el abogado Antonio Menéndez contó en El Comidista, en El País, qué le podría pasar a una persona que hiciese un "simpa" y le pillasen: "Irte sin pagar es una estafa. El problema para el perjudicado es la cuantía. En realidad, es una trastada para el pobre propietario". 

"En el supuesto de que te pillen por un simpa de menos de 400 euros, la pena que te puede caer es una multa, si no tienes antecedentes. La cosa va por días y la multa variará en función de tus capacidades económicas. ¿Lo normal? 6 euros por día. Pongamos que es una pena de 30 días, pues te saldría a 180 euros. Eso si te cogen claro", dijo entonces el abogado. 

4 euros del café y una nota a boli

Ahora se ha viralizado en X la nota que han dejado en un bar para anunciar que se iban sin pagar el café que, ojo, vale cuatro euros. No se sabe si ha sido sólo uno o si había más gente implicada en la operación café gratis. 

"Te debo cuatro euros del café por irme sin pagar. Perdóname, hermano", reza la nota escrita en una servilleta con alguna que otra falta de ortografía y un signo anarquista hecho a boli. 

Al ser una cuantía menor, aunque todo euro suma cuando se tiene un negocio, las bromas han llegado antes que las críticas y muchos han comentado el hecho de que valga el café cuatro euros. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Me recuerda al chiste ése del elefante que fue a un bar y pidió una copa. Cuando el camarero le dijo que era muy raro ver un elefante en su bar, éste le dice: 'No me extraña, con estos precios...'", dice uno. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco