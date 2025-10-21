Se van de viaje a Colombia, el dueño del alojamiento les invita a cenar y lo que les pasa luego es para echarse a llorar
Una lección que han aprendido de la peor manera posible.
Siempre hay que ir con cuidado con tus pertenencias, sobre todo si lo que llevas encima es de mucho valor. Pero esta máxima coge todavía más importancia cuando estás de viaje y en tu equipaje llevas absolutamente todas tus pertenencias.
Una lección que han aprendido a las malas los usuarios de Tiktok Poncho y Sofía (@twoinmootion), una pareja que está de viaje por Colombia y, en Salento, un conocido y turístico pueblo del Eje Cafetero, les han robado todo su equipaje.
"Nos han robado todo. No sabemos qué ha podido ser. Hemos estado con el dueño, hemos dejado las cosas en el glamping y el dueño nos ha invitado a comer fuera", ha comenzado contando el español.
"Cuando hemos vuelto nos han robado cámara, drones, tarjetas... todo. Solo teníamos mi móvil porque yo lo suelo llevar a todas partes, gracias a dios", ha explicado el usuario, completamente devastado.
"Nos lo han robado todo. Así que también lo comentamos por aquí para que la gente tenga conciencia, que tenga cuidado. Llevaros siempre las mochilas con vosotros mismos, por favor", ha alertado el viajero.
"Que tengan siempre todo asegurado", ha apuntado también su pareja Sofía, también con la cara desencajada y al borde del llanto al darse cuenta de que se han quedado sin nada.
"Una cosa que obviamente mal por nosotros, lo entendemos. Pero nos han robado todo", ha añadido el tiktoker, haciendo referencia a que no tenían los objetos de valor asegurados.
Para concluir el vídeo, la pareja ha enseñado todo lo que les han robado: dos cámaras de fotos, un órdenador portátil MacBook, dos drones, dos mochilas y un bolso Louis Viutton.
"Todas mis apuestas a que fue el dueño del glamping"; "Jamás se dejan tarjetas o cosas de valor y menos en un glamping"; Tiene que ser mentira... ¿Quién deja un Luisvi en un glamping?", han comentado algunos usuarios, totalmente impactados.
"Veo demasiado casual que el dueño os invite a cenar y ohhh casualidad esa noche os roben ese super equipo… Me huele raro…", ha apuntado también otro usuario, avivando las sospechas.