Se van de viaje a Colombia, el dueño del alojamiento les invita a cenar y lo que les pasa luego es para echarse a llorar
Una lección que han aprendido de la peor manera posible.

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @twoinmootion@twoinmootion

Siempre hay que ir con cuidado con tus pertenencias, sobre todo si lo que llevas encima es de mucho valor. Pero esta máxima coge todavía más importancia cuando estás de viaje y en tu equipaje llevas absolutamente todas tus pertenencias.

Una lección que han aprendido a las malas los usuarios de Tiktok Poncho y Sofía (@twoinmootion), una pareja que está de viaje por Colombia y, en Salento, un conocido y turístico pueblo del Eje Cafetero, les han robado todo su equipaje.

"Nos han robado todo. No sabemos qué ha podido ser. Hemos estado con el dueño, hemos dejado las cosas en el glamping y el dueño nos ha invitado a comer fuera", ha comenzado contando el español.

"Cuando hemos vuelto nos han robado cámara, drones, tarjetas... todo. Solo teníamos mi móvil porque yo lo suelo llevar a todas partes, gracias a dios", ha explicado el usuario, completamente devastado.

"Nos lo han robado todo. Así que también lo comentamos por aquí para que la gente tenga conciencia, que tenga cuidado. Llevaros siempre las mochilas con vosotros mismos, por favor", ha alertado el viajero.

"Que tengan siempre todo asegurado", ha apuntado también su pareja Sofía, también con la cara desencajada y al borde del llanto al darse cuenta de que se han quedado sin nada.

"Una cosa que obviamente mal por nosotros, lo entendemos. Pero nos han robado todo", ha añadido el tiktoker, haciendo referencia a que no tenían los objetos de valor asegurados.

Para concluir el vídeo, la pareja ha enseñado todo lo que les han robado: dos cámaras de fotos, un órdenador portátil MacBook, dos drones, dos mochilas y un bolso Louis Viutton.

"Todas mis apuestas a que fue el dueño del glamping"; "Jamás se dejan tarjetas o cosas de valor y menos en un glamping"; Tiene que ser mentira... ¿Quién deja un Luisvi en un glamping?", han comentado algunos usuarios, totalmente impactados.

"Veo demasiado casual que el dueño os invite a cenar y ohhh casualidad esa noche os roben ese super equipo… Me huele raro…", ha apuntado también otro usuario, avivando las sospechas.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 