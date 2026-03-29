Se va a vivir a Alemania y un mes después confiesa que no es "para nada" como se esperaba: "He tenido mucha suerte"

Ariadna es una joven española que ha decidido emprender una nueva aventura en un país extranjero, en este caso Alemania, como hacen muchos españoles hoy en día, ya sea para aprender un nuevo idioma, vivir nuevas experiencias o intentar ahorrar dinero de forma rápida. Por ello decidió contar su día a día allí a través de las redes sociales (@ariadnaebriii): "Hace tres meses estaba buscando trabajo y desde entonces han pasado muchas cosas".

"Ahora estoy aquí, empezando de cero en un nuevo país... Todavía no soy consciente, tengo que procesar muchas cosas: la nueva casa, mis nuevos compañeros, el idioma, que creo que me va a costar un poquito más... He encontrado trabajo, por eso estoy aquí", dijo al principio de la mudanza.

Un mes después, ha revelado en un reciente vídeo que "para nada" el país es como esperaba, especialmente por el posible estereotipo, prejuicio o expectativa que se tiene antes de viajar a un país tan conocido por su frío.

El clima no es tanto como dicen

"Llevo un mes en Alemania y no es para nada como esperaba, empezando por el tiempo. Estoy teniendo mucha suerte porque hay muchos días de sol. Venía con unas expectativas muy bajas porque me lo pintaban fatal todo. La primera semana sí que hizo un poco de frío y hasta nevó, pero desde entonces os prometo que la mayoría de días ha hecho sol", ha relatado al principio del vídeo.

¿Cuál es su problema? Según ha revelado, su estado de ánimo depende "completamente" del tiempo y precisamente cuando hace sol, para ella "todo es maravilloso, me siento superbién, tengo ganas de hacer cosas". A los alemanes los ha descrito como "gente amable"; sin embargo, cuando llueve, es todo lo contrario.

Advierte que está teniendo "mucha suerte" y que la lluvia no está suponiendo ningún problema. Por otro lado, nota bastante que es primavera: "Me encanta porque es mi estación preferida, hay muchísimas flores, muchísimos árboles en flor. No me lo esperaba".

La amabilidad de los alemanes

De la personalidad, a grandes rasgos, de los alemanes no ha sacado "ningún problema" especialmente por su amabilidad y solidaridad con la diferencia de idioma: "Siempre que me han puesto que no se me da bien hablar el idioma, se han ofrecido encantados y muy bien, no tengo nada malo que decir".

"Me hace mucha gracia porque más de una vez le he preguntado si habla inglés, más que nada para asegurarme de que me entienden, y me dicen que sí, pero que es muy malo. Me sueltan una parrafada en inglés perfecto", ha recordado.