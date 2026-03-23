Una turca pregunta por comidas españolas, le responden que la paella y ella se pone a cocinarla: el resultado está dando que hablar

La relación que se ha creado entre España y Turquía a todos los niveles después de que nuestro país participara en la intercepción de un misil iraní dirigido contra Turquía, sumado al "no a la guerra" impulsado por Pedro Sánchez, no deja de incrementarse y de verse a diario en redes sociales.

Uno de los últimos ejemplos y que más ha llamado la atención ha sido el de la usuaria de X @fulyaacelebii, una ciudadana turca que se ha interesado por la gastronomía y la cultura española hasta el punto de incluirla en su vida.

La tuitera no solo se dedica a compartir algunas palabras en español y su traducción en turco para enseñar el idioma en el país otomano, si no que también ha querido cocinar platos típicos de la gastronomía española, como por ejemplo, una paella de verduras.

"Hola queridos españoles 🫂 ¿Podrían decirme los nombres de platos veganos y vegetarianos en España?", preguntó el pasado viernes @fulyaacelebii. Rápidamente comenzó a recibir respuestas de españoles en las que le decían que estaba la tortilla de patatas, la paella, el potaje, la escalivada mediterránea o el salmorejo. Ella en respuestas confirmó que los iba apuntando y avanzó que intentaría cocinar algún plato.

Dicho y hecho. Este fin de semana ha mostrado el resultado tras cocinar una paella de verduras. "Probé la paella de verduras. Espero haberla hecho bien. Probaré tus recetas todos los días. ¡Muchísimas gracias!", ha afirmado, mostrando una foto del resultado, que ha sido ampliamente aprobado por los usuarios españoles.

Un aprobado con nota

La publicación de @fulyaacelebii lleva ya 40.000 reproducciones y más de un millar de me gusta. Además, ha dejado respuestas como las siguientes: