Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una turca pregunta por comidas españolas, le responden que la paella y ella se pone a cocinarla: el resultado está dando que hablar
Virales
Virales

Una turca pregunta por comidas españolas, le responden que la paella y ella se pone a cocinarla: el resultado está dando que hablar

Veredicto unánime. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Raciones de paellaUniversal Images Group via Getty

La relación que se ha creado entre España y Turquía a todos los niveles después de que nuestro país participara en la intercepción de un misil iraní dirigido contra Turquía, sumado al "no a la guerra" impulsado por Pedro Sánchez, no deja de incrementarse y de verse a diario en redes sociales.

Uno de los últimos ejemplos y que más ha llamado la atención ha sido el de la usuaria de X @fulyaacelebii, una ciudadana turca que se ha interesado por la gastronomía y la cultura española hasta el punto de incluirla en su vida.

La tuitera no solo se dedica a compartir algunas palabras en español y su traducción en turco para enseñar el idioma en el país otomano, si no que también ha querido cocinar platos típicos de la gastronomía española, como por ejemplo, una paella de verduras.

"Hola queridos españoles 🫂 ¿Podrían decirme los nombres de platos veganos y vegetarianos en España?", preguntó el pasado viernes @fulyaacelebii. Rápidamente comenzó a recibir respuestas de españoles en las que le decían que estaba la tortilla de patatas, la paella, el potaje, la escalivada mediterránea o el salmorejo. Ella en respuestas confirmó que los iba apuntando y avanzó que intentaría cocinar algún plato.

Dicho y hecho. Este fin de semana ha mostrado el resultado tras cocinar una paella de verduras. "Probé la paella de verduras. Espero haberla hecho bien. Probaré tus recetas todos los días. ¡Muchísimas gracias!", ha afirmado, mostrando una foto del resultado, que ha sido ampliamente aprobado por los usuarios españoles. 

Un aprobado con nota

La publicación de @fulyaacelebii lleva ya 40.000 reproducciones y más de un millar de me gusta. Además, ha dejado respuestas como las siguientes:

  • "Tiene buena pinta".
  • "Si viajas a Valencia avísame y te regalo una paella. Cómo valenciano soy muy crítico con las paellas, pero te doy buena nota tiene buena pinta. Pronto subiré una foto con un plato turco".
  • "La verdad que tiene muy buena pinta, un truco de la paella es que la capa de arroz sea lo mas fina posible y al final de cocinarlo subir la temperatura para que se caramelice un poco el arroz del fondo y cree una costra tostada que le llamamos socarrat".
  • "Si te ha gustado ¡es que la has hecho bien! Yo me comería un buen plato ¡tiene muy buena pinta!".
  • "Cuando un plato tiene muy buen aspecto visual y huele muy bien, decimos que 'tiene muy buena pinta' y '¡vaya pintaza tiene' y esa paella tiene una pinta buenísima. También cuando alguien dice, '¡Qué bien huele!', solemos responder 'mejor sabrá'".
  • "He comido mil paellas como está, paellas de casa, tiene buena pinta no es de restaurante pero yo, me la comía sin ningún problema me has dado hambre jajaja".
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos