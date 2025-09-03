Señala dos palabras del español que no tienen traducción en inglés: "Siempre la uso"

La usuaria de TikTok @annainespana, británica que vive en España, ha provocado un aluvión de reacciones al señalar dos palabras del castellano que, según dice, no tienen traducción al inglés.

"Dos palabras en español que no tienen traducción literal en inglés. De hecho, son palabras bastante parecidas. Parecidas no, pero tienen significados bastante similares. La primera palabra es empalagar", dice la usuaria, que admite: "No tenemos esta palabra en inglés y yo siempre la uso porque a mí me encanta la comida súper dulce. Súper dulce".

"Así que siempre tengo la oportunidad de decir: 'Ay, este pastel me empalagó'. Cuando yo empiezo a comer algo dulce no puedo parar. Por eso me encanta la palabra empalagar y no tenemos una traducción literal en inglés", lamenta.

"Y la otra palabra es empacharse. Creo que es una palabra bastante parecida en el significado. Puedes decir: 'Me empaché con la hamburguesa y las patatas fritas'. Has comido demasiado. En inglés tendríamos que decir: estoy súper llena, no puedo comer más. No tenemos una palabra equivalente, creo", subraya.

En las reacciones, algunas personas no están seguras de si la usuaria ha entendido bien el significado de la primera palabra: "Pero cuando usas 'empalagar' no es positivo, cuando algo 'te empalaga' es porque es excesivamente dulce y no te gusta. Y 'empacharse' también es algo negativo, es pasarse mucho con la comida".

"Pero la palabra empalagar se usa, sobre todo, cuando algo es demasiado dulce hasta casi desagradable... al menos yo la uso cuando algo es excesivamente dulce que me sienta mal", dice otra persona, en la misma línea.

"Ambas palabras tienen sentido negativo, empalagoso es algo o alguien demasiado dulzón, como sticky, y empachado es demasiado lleno👍", añade un tercero.

Otros usuarios apuntan a otras palabras sin traducción en otros idiomas: "¿Y la palabra estrenar? Por ejemplo esta mañana estrené un jersey. El italiano no lo tiene en traducción literal".