Si vuelves a España después de trabajar en un país de la Unión Europea hay algo importante que debes saber

La experta @carlanebulosa ha contado en su perfil de TikTok qué es lo que tienen que hacer aquellas personas que han trabajado en un país de la Unión Europea y quieran volver a España.

"Mucha gente no lo sabe pero si no pides el formulario U1 puedes perder el derecho a paro o a que te reconozcan las cotizaciones que hiciste en el extranjero", ha empezado contando.

Este documento "certifica el tiempo que has trabajado y cotizado en un país de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza...". Con este papel puedes sumar lo que has cotizado fuera con lo que has trabajado en España.

"Sin este papel es como si no hubieras trabajado nada en el extranjero", ha señalado antes de decir que este papel se pide en las oficinas de empleo o de la Seguridad Social del país en el que has trabajado.

Si ya estás en España, en países como Reino Unido se puede hacer el trámite online. Otros, en cambio, como Suiza requieren que se pida por correo.