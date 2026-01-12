Silvia Intxaurrondo arrasa con esta escena que retrata a Trump: los 'me gusta' se cuentan por miles 

Silvia Intxaurrondo arrasa en X con la escena de una película que retrata al presidente de Estados Unidos.

La actualidad internacional está marcada por la agenda expansionista de Donald Trump, quien tras la operación con la que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, ahora apunta a Groenlandia, territorio bajo la administración de Dinamarca.

Tras los últimas acontecimientos, numerosos analistas y periodistas han alertado del peligro que entraña los planes del presidente de Estados Unidos para el mundo. Una de las más contundentes ha sido Silvia Intxaurrondo, que desde La Hora de La 1 está siendo especialmente crítica con Trump.

La comunicadora vasca ha utilizado la escena de una conocida película para ilustrar el escenario geopolítico actual. En su cuenta de X, Silvia Intxaurrondo ha publicado una escena de El gran dictador, cinta de 1940 dirigida y protagonizada por el actor Charles Chaplin.

"Esto ya lo vimos… y no acabó bien", ha alertado la periodista de TVE, que trae a colación una película en la que Charles Chaplin parodia a Adolf Hitler, quien en aquellos momentos planeaba conquistar buena parte de Europa que podría recordar a los planes de Trump.

De esta forma, Silvia Intxaurrondo ha puesto sobre aviso a quienes aún no se toman en serio las políticas expansionistas del presidente de Estados Unidos. Recientemente, Donald Trump dijo que el único freno a sus actuaciones militares sería su propia "moral".

¿De qué trata El Gran dictador?

El gran dictador (1940), dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin, es una sátira política que critica abiertamente al régimen nazi y a Adolf Hitler valiéndose del humor y la farsa.

La historia sigue dos personajes interpretados por Chaplin:

Adenoid Hynkel, dictador de la nación ficticia de Tomania, una parodia directa de Hitler. Hynkel busca el poder absoluto, persigue a minorías (especialmente al pueblo judío) y sueña con dominar el mundo.

Un barbero judío, humilde y despistado, que sufre persecución bajo el régimen totalitario sin comprender del todo la situación debido a que ha perdido la memoria tras servir como soldado en la Primera Guerra Mundial.

A medida que Hynkel intensifica su política de odio, el barbero lucha por sobrevivir junto a su amiga Hannah y otros habitantes del gueto. Por un giro del destino, el barbero es confundido con Hynkel justo cuando el dictador es capturado accidentalmente.

Obligado a ocupar su lugar, el barbero termina pronunciando un discurso final apasionado en el que pide paz, libertad y humanidad, convirtiéndose en uno de los mensajes más célebres del cine.