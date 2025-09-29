Silvia Intxaurrondo desmiente en un minuto una de las frases más comentadas de Feijóo en Murcia

La presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha vuelto a acaparar todas las miradas con esta puntualización que ha hecho en directo y que le ha bastando para desmentir en tan solo un minuto uno de los mitos más extendidos sobre las ayudas públicas y la inmigración.

En concreto, la periodista se ha referido a las palabras que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho durante en el acto que ha reunido a sus barones en Murcia, donde ha detallado algunas de las propuestas de su partido relacionadas con la política migratoria y el ingreso minimo vital.

"El sistema actual no es razonable. Cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital", ha afirmado Feijóo.

Unas palabras que han hecho saltar las alarmas de la presentadora, quien ha aprovechado su programa para aclarar algunos matices importantes. "A mí es que me da la sensación de que hay veces que entiendo que hay gente que no sabe lo que está hablando. Porque claro, juntar en la misma frase 'ingreso mínimo vital' y 'los inmigrantes que vienen del mar', es que es... De verdad, les voy a dar un dato. Miren, no tiene nada que ver", ha comenzado diciendo la presentadora.

"El ingreso mínimo vital, el 80% de los que lo perciben son españoles. Y, para percibirlo, dirán ustedes: ¿Qué hay que hacer? Tener residencia legal y efectiva en ese momento en España y haberlo tenido de forma continuada durante al menos un año", ha explicado Intxaurrondo.

"Entonces los del ingreso mínimo vital no son los que vienen sin papeles. Lo digo porque a la hora de acometer el debate, Irene, es fundamental que sepamos de lo que estamos hablando", ha subrayado la presentadora de La Hora de la 1.

"Y luego hablar de inmigración así, por extensión, sin matizar los migrantes que están aquí, los migrantes que pueden solicitar venir con papeles arreglados en su país y los migrantes que vienen de forma ilegal", ha apuntado la periodista.

"Es que si mezclamos todos en el mismo totum revolutum es que al final no sabemos ni de qué estamos hablando, y al final acabamos confundiendo los ciudadanos. Pero el ingreso mínimo vital exige para todo el mundo residencia legal y efectiva y haberla tenido al menos un año en este país", ha concluido Intxaurrondo.

Una aclaración que ha sido muy aplaudida en redes sociales: "Silvia Intxaurrondo aclara para los 'despistados' (PP), que quienes perciben el IMV, el 80% son españoles y para percibirlo hay que tener residencia legal, efectiva y continuada de al menos de un año en este país".