Una analista financiero alemán habla así de los jóvenes españoles y los compara con los de otros países: va a ser muy comentado

La falta de oportunidades laborales y los desorbitados precios de la vivienda provocan que los jóvenes españoles se vayan de casa de sus padres a los 30 años de media, casi cuatro años después que la media europea, que se sitúa en los 26,2, según el informe Young people leaving their home, 2024 (Jóvenes que dejan su hogar, 2024), publicado por Eurostat el pasado mes de septiembre.

Las diferencias con algunos países concretos son enormes. Por ejemplo, en Finlandia la media de emancipación, según los mismos datos, está en los 21,4 años; en Dinamarca, en los 21,7; en Suecia, en los 21,9; y en Alemania en los 23,9.

Stefan Mathesius, analista financiero que llegó a Sevilla hace 25 años y jefe del Área de Innovación de la Agencia para la Transformación y Desarrollo de Andalucía, ha hablado con toda crudeza sobre los motivos por los que en España los jóvenes se independizan tan tarde.

Según ha explicado en una entrevista en ABC, en España hay "un gran problema de abandono escolar y hay mucha gente que se queda fuera del mercado laboral". Asegura, además, que él percibe "que se trata de un porcentaje de la población activa mucho más alto que en otros países".

"Hay muchos principitos"

"Y luego sólo sirven para la franja más baja del mercado laboral y muchos no son recuperables. Para mí es un tema cultural, aparte del sistema, porque veo también que hay un problema de educación de las madres. Porque yo creo que hay muchos principitos en la familia que se quedan hasta los 40 años en casa de sus padres y no tienen estímulo para salir", asegura.

Dicho eso, admite que "también hay problemas de vivienda por los alquileres y no hay proyección laboral para esa franja de población": "Prefieren quedarse en la casa familiar ganando mil euros al mes que irse lejos a trabajar teniendo que pagar un alquiler. Las ayudas sociales también influyen en esto y no estimulan esta independencia".

El precio del alquiler, la gran barrera

En Alemania asegura que "ha subido mucho el precio del alquiler pero no tanto" como en España y además allí "el número de propietarios no llega al 50 por ciento".

Según Eurostat, múltiples factores influyen en la decisión de dejar el hogar familiar, como la situación laboral, la vida en pareja, los hábitos culturales y "aspectos financieros relacionados con los costes de vida en general".

En el caso de España, la principal barrera para dejar la casa familiar es el acceso a una vivienda digna. El último informe sobre elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CEJ), publicado en agosto de este año, señala que los altos precios de alquiler obligan a que un joven asalariado destine el 92,3% de su sueldo si quiere vivir solo. Además, el precio medio de compraventa equivale a 14 años de salario juvenil, y la entrada necesaria para adquirir una vivienda supone cuatro años completos de sueldo.