Silvia Inxtaurrondo se la juega y le hace a Kaja Kallas, alta representante de la UE, la pregunta por la que fue despedido un periodista italiano

Silvia Intxaurrondo ha entrevistado en La Hora de La 1 de TVE a Kaja Kallas, alta representante de la UE en Asuntos Exteriores, y se ha atrevido a hacerle la pregunta que le costó el puesto al periodista italiano Gabrielle Nunziati.

La pregunta en cuestión dirigida a la portavoz de la Comisión Europea Paula Pinho fue: "Usted ha dicho que Rusia debería pagar por la reconstrucción de Ucrania, ¿cree que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza?".

Este reportero de la agencia Nova fue despedido porque según su empresa esta era una pregunta "técnicamente equivocada" porque equiparaba la destrucción de la Franja de Gaza y la de Ucrania.

De nuevo, según la agencia, el vídeo con su pregunta se convirtió en viral en canales antieuropeos, prorrusos y vinculados al islam político, por lo que provocó "incomodidad" que acabó con su despido.

Una cuestión que Intxaurrondo le ha trasladado literalmente a Kaja Kallas, que, ha afirmado que: "El derecho internacional dice que quien causa los daños tiene que compensar esos daños. Esa es también la respuesta".

El periodista se pronuncia

En una entrevista con Eldiario.es, el periodista, de 28 años, ha contado que la agencia le dijo que por su pregunta "demostraba que no conocía el derecho internacional".

"Dijeron que la relación de confianza entre la agencia y yo había terminado. Es lo que me comentaron durante las llamadas telefónicas que recibí después de que mi pregunta se volviera viral", ha respondido al citado medio.

Sobre si hay algo más detrás ha dicho claramente que no lo sabe: "Me encantaría saberlo. Pero, para ser honesto, realmente no tengo idea. No sé si hay alguna historia de fondo, si fue realmente solo por eso o si hay algo más por lo que me despidieron. Solo sé lo que me dijeron durante las llamadas telefónicas y lo que comunicaron en la nota de prensa".

Admite el joven reportero ante los medios que "después de interrumpir la relación laboral con alguien por solo una pregunta, hay compañeros que admiten que tienen miedo de hacer su trabajo".