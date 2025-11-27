El 'Perla Negra' de Rusia sobrevuela el lago de la OTAN y de repente se encuentra en el visor de un Eurofighter

Al avión ruso Tupolev Tu-134A-4, una variante del avión de pasajeros bimotor soviético Tu-134, se le conoce coloquialmente como el 'Perla Negra' debido a que cuenta con un color gris oscuro aderezado con franjas decorativas blancas, azules y rojas.

Una de esas aeronaves (con el número de matrícula 53 y la insignia RF-12041) despegó la pasada semana del territorio continental ruso con destino al enclave ruso de Kaliningrado, el lugar en el que la Flota del Báltico de la Armada rusa tiene ubicado su cuartel general.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Flug Revue, el avión 'Perla Negra', que iba acompañado de dos cazas rusos biplaza Sukhoi Su-30SM2, se encontró en el mar Báltico con el visor de dos Eurofighter.

En concreto, el Tupolev Tu-134A-4 junto a los aviones de combate Sukhoi Su-30SM2 fueron interceptados en el espacio aéreo internacional por dos Eurofighter Typhoon pertenecientes a la Fuerza Aérea Italiana.

Esa pareja de Eurofighter Typhoon italianos no estaban allí por casualidad. Los dos aviones de combate se encentran destinados en Ämari (Estonia), desde donde realizan labores de vigilancia aérea en el mar Báltico para la OTAN.

Lo que es una incógnita es qué misión tenían los aviones rusos. En ese sentido, desde Flug Revue señalan que los dos Sukhoi Su-30SM2 estaban volando sin carga externa, por lo que podría tratarse de un simple vuelo de traslado al enclave ruso de Kaliningrado.

Cabe destacar que la semana pasada, la empresa estatal rusa Rostec anunció desde la fábrica de aviones de Irkutsk la entrega de un nuevo lote de aeronaves Su-30SM-2 recién construidas. La coincidencia temporal entre el anuncio y esta misión hace que sea posible que los dos aviones de combate que estaban siendo llevados a Kaliningrado fueran los recién construidos.

Sin embargo, lo que no tiene explicación, al menos por el momento, es qué función estaba desempeñando el avión 'Perla Negra' al acompañar a esos dos cazas.