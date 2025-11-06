Solo este regidor español podría felicitar así a Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York

La ciudad de Nueva York tiene, desde este martes, un nuevo alcalde. Zohran Mamdani, el favorito de las encuestas, ha hecho historia por partida doble al convertirse, con 34 años, en el regidor más joven de la historia de la Gran Manzana y en el primero musulmán que gobernará la ciudad más grande de Estados Unidos.

Como ocurre en cada cita electoral de trascendencia, la del martes en Estados Unidos se había interpretado como una prueba sobre la gestión de Donald Trump en el aniversario de su regreso a la Casa Blanca, las reacciones políticas, tanto de uno como de otro lado, se han ido sucediendo casi al mismo tiempo que se conocían los resultados de las urnas. Uno de ellos, posiblemente inesperado para el nuevo alcalde de Nueva York, le ha llegado desde el otro lado del Atlántico, desde el balcón de un Ayuntamiento situado en la misma latitud que la ciudad que, según Frank Sinatra, nunca duerme.

El responsable de esa inesperada felicitación ha sido otro alcalde que, igual que ha hecho Mamdani en campaña, ha utilizado las redes sociales para conectar con nuevas votantes y, como consigue a veces, hacerse viral: Abel Caballero. “Mis felicitaciones al alcalde de Nueva York. Mis felicitaciones desde Vigo al alcalde Mamdani. Un éxito extraordinario. Un éxito arrollador. Mi felicitación y lo hago desde Vigo y desde este lugar porque justo a mi espalda, al oeste verdadero, en la misma latitud y cruzando el Atlántico, está Nueva York. Somos dos ciudades tan unidas por la forma de entender las latitudes y, por tanto, felicitación", dice el regidor vigués desde la torre en la que trabaja todos los días.

Sin embargo, el mensaje de Abel Caballero, que podría haber sido solamente una simple felicitación institucional, acabó siendo otra exhibición del universo caballeresco: un poco de geografía, un toque de épica y, cómo no, una referencia navideña. "Vigo y Nueva York tenemos la referencia de quién hace la mejor Navidad; es cierto, querido alcalde, que la hace Vigo, pero da igual. Mis felicitaciones porque tu éxito fue magnífico y será magnífico para el mundo entero. Enhorabuena”, remata el alcalde vigués.

Desde hace años, el alcalde socialista se ha empeñado en situar a Vigo como la capital mundial de la Navidad, comparando su alumbrado con el de Nueva York. Lo que empezó como una broma local acabó convirtiéndose en una rivalidad unilateral en la que solo compite él. Cada invierno, Abel Caballero presume de superar a la Gran Manzana en número de bombillas, árboles gigantes y espíritu festivo, mientras los neoyorquinos -la mayoría ajenos a la contienda- siguen con sus compras en el Rockefeller Center.

Este año, el encendido del alumbrado vigués será el 15 de noviembre, con más de 12 millones de luces LED repartidas por toda la ciudad. “Ese día se encienden las luces de Navidad de todo este planeta”, proclamó hace unos días el propio alcalde en Porta do Sol, el kilómetro cero de su particular cosmos festivo. Una felicitación transatlántica con coordenadas, luces y banda sonora. O, como diría cualquier vigués en estas fechas, otro capítulo más en la cruzada luminosa de Caballero. Esta vez, con Bad Bunny de fondo.