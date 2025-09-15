Son muchos los que se sienten identificados con un detalle de esta imagen de Vingegaard, ganador de La Vuelta

Las protestas a favor de Palestina y en contra del equipo y del estado de Israel dejaron este domingo a La Vuelta Ciclista a España sin su última y tradicional etapa por la calles de Madrid. Los manifestantes saltaron y tiraron el despliegue de las vallas de seguridad conquistando la línea de meta y las principales calles colindantes a la fuente de Cibeles.

A pesar de que la Organización de La Vuelta intentó modificar el recorrido para poder disputarse esta última etapa, tuvo que cancelarla cuando faltaban 57 kilómetros.

Dentro del plano deportivo, fue el ciclista danés del Visma Lease a bike Jonas Vingegaard el que se hizo con la clasificación general sumando así su tercera gran vuelta al palmarés tras los Tour de 2022 y 2023.

Vingegaard se llevó la general por delante de João Almeida y de Tom Pidcock, que completó un podio que se tuvo que realizar de forma clandestina en el garaje del hotel de La Vuelta. Sobre todo lo acontecido en esta última etapa habló el campeón danés.

"Es una pena que nos hayan robado ese momento de eternidad. Estoy muy triste porque me alegraba poder celebrarlo con el equipo y los aficionados. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero no de una forma que influya o ponga en peligro nuestra carrera", afirmó.

Además, del prestigioso escalador danés también se hizo viral un detalle que captaron las cámaras de RTVE y que no tardó en compartirse en redes sociales como X. Este fue lo que llevaba en interior de la funda del móvil, que no era otra cosa que un billete de 10 euros.

El cicloturista y usuario de X Jordi Escrihuela fue uno de los que difundió la imagen en esta red social: "10 euros que te pueden salvar una salida con tu bici. Hoy, creo que todos los ciclistas, cicloturistas, globeros y globeros Élite UCI nos hemos sentido representados con esta imagen de Vingegaard. ¿Quién no ha llevado un billete de 10 euros en la funda del móvil para imprevistos encima de la bici?".

Escrihuela añadió que a él le han servido para ser persona después de un desfallecimiento sobre la bicicleta, que le han permitido comprar parches o cámaras baratas para cubrir un pinchazo o hasta comprar un billete de tren o de bus para volver a casa si ha sufrido una avería mayor.

Una imagen muy común que no acostumbra a verse en ciclistas de este nivel y que ha servido para humanizar a Vingegaard.