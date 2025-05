Sonsoles Ónega escucha en directo a Melody referirse a ella: su reacción, de 12 puntos en Eurovisión

Melody ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para abordar todo lo ocurrido en Eurovisión después de unos días de descanso con su familia y su hijo de un año.

"He tenido el apoyo de los artistas españoles. La actuación ha sido una revolución total, artistas internacionales han publicado esta actuación y están ahí al pie del cañón. Me siento muy orgullosa de ser española y que los artistas de aquí hablen con ese amor hacia mí me enorgullece muchísimo", ha afirmado Melody ante los medios.

En un momento de la rueda de prensa ha preguntado el reportero de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 y, en medio de la respuesta, la representante de España en Eurovisión ha aludido directamente a la presentadora.

"Para Sonsoles que le encanta a ella venga erre que erre... ay, mi Sonsoles, qué le gusta, qué le gusta", ha dicho la cantante mientras Sonsoles Ónega ponía caras de todos los colores mientras tomaba notas.

"Vengo de ser una artista infantil. Mi primer disco fue De pata negra que vendí muchos miles y miles, millones de discos", ha proseguido en su respuesta la cantante. "Sin comerlo ni bebérmelo", se ha escuchado decir a la presentadora mientras.

Más dura ha sido Melody con La Revuelta después de que David Broncano y sus colaboradores bromearan sobre su ausencia.

"Me ha dolido que algunos compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Creo que por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí por quererme ir a mi casa con mi hijo. No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí, de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", ha señalado la cantante sobre el programa nocturno de TVE.

Y ha añadido, con palo incluido: "No hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto con las audiencias de cada uno. Me parece de muy mal sabor de boca que se rían del propio canal y de la artista que ha hecho que España se una. Se tenía que decir y se dijo".