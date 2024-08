Va al supermercado a comprar preservativos y tras una conversación con la cajera manda un mensaje con mucha razón

Richard Pena, conocido por ser la voz en off del programa First Dates, ha contado la anécdota de la conversación con la cajera de un supermercado cuando fue a comprar preservativos y ha acabado mandando un mensaje que muchos han aplaudido.

"Yo trato este tema con total naturalidad, suelo comprar una marca de preservativos porque son en los que más confío", ha afirmado al principio del vídeo, alcanzando más de 100.000 visualizaciones en apenas 24 horas. Entonces, el estante estaba justo detrás de la caja, como es habitual en muchos supermercados y, "al ser de ideas fijas", no planteaba comprarse otros.

Le pidió consejo e hizo varias preguntas a la cajera. "No debía estar acostumbrada a esto, la pobre no sabía dónde meterse y más maja que las pesetas, no sabía dónde esconderse, le daba muchísima vergüenza la conversación", ha explicado. Cuando se decidió por unos, esta se despidió diciéndole: "¡Adiós, suerte!".

Richard, viendo que la chica se estaba riendo, decidió seguirle el juego: "Si los estoy comprando es porque suerte voy a tener". "La moraleja de esto es que debemos normalizar el uso del preservativo siempre, siempre, siempre", ha rematado.