Su familia la pilla estando fuera de clase y atención al mensaje del padre más tranquilo de España

Hoy en día, en un mundo donde prácticamente todo el mundo va con el móvil en el bolsillo -sino es directamente en la mano-, es difícil pasar desapercibido, lo que hace todavía más complicado hacer cosas a escondidas.

Y si no que que se lo digan a Julia, una usuaria de la red social X -anteriormente conocida como Twitter- que ha contado lo que le ha pasado al irse de la universidad en horario de clase.

En concreto, la tuitera ha compartido a través de su cuenta de la red social una conversación de WhatsApp con su padre que ha conquistado a miles de usuarios por la espontaneidad y la actitud de su progenitor.

"Me pilla mi tía fuera de la uni y manda una foto al grupo de la familia", ha comenzado relatando la tuitera, exponiendo así cuál era el contexto de la situación antes de adjuntar la conversación con su padre por chat privado.

"Mi padre en corto: (tiene otras prioridades)", ha continuado explicando la usuaria justo antes de subir la imagen, en la que puede leerse cuál ha sido la reacción de su padre tras conocer que su hija se había ido de clae.

“Te han pillado", le escribe el progenitor como primer mensaje. Aunque lo mejor viene con el segundo, el cual denota que muy enfadado no está: "Pásame un código de McDonald’s".

Nada de sermones, broncas ni discursos sobre la responsabilidad universitaria. Solo la petición de un descuento para hamburguesas. Un gesto que ha desatado una oleada de risas entre la comunidad tuitera, quienes han hecho que la publicación alcance ya los 10.000 'me gustas'.

"Tu padre es real hasta la muerte"; "Necesita comer del disgusto"; "La definición perfecta de como somos los hombres"; "Esto me tiene a lágrima viva", han comentado entre risas algunos usuarios.