Una madre firma uno de los mejores WhatsApp del año al mandar este mensaje tras el regreso de La Oreja de Van Gogh

Si hace un año por estas fechas La Oreja de Van Gogh publicaba que Leire Martínez, la exvocalista de la banda, dejaba la formación donostiarra tras 17 años de éxitos, ahora el propio grupo ha anunciado su vuelta a los escenarios con Amaia Montero, la que fuera vocalista de la primera etapa de la banda.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", comienza el comunicado, en el que también se informa de una salida temporal de Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo.

En ese texto, firmado por Álvaro Fuentes, Haritz Grande, Xabi San Martín y Amaia Montero, afirman que "de nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".

La noticia rápidamente tuvo un gran recorrido en redes sociales y se difundió por grupos y mensajes de WhatsApp. Lo que hace unos años parecía imposible y que tras el concierto de Karol G y la participación de Amaia había generado un gran revuelo, ahora se había hecho realidad: vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaia.

Uno de los mensajes más virales al respecto fue el que publicó el tuitero @rubenalonsx, que mostró en su perfil de X un pantallazo del WhatsApp que le había enviado su madre para informarle de la noticia, aunque este contenía un error que le lanzó a la viralidad. "Amaia Montero vuelve a La Oreja de Bangkok", se puede leer.

El tuit ha superado las 200.000 reproducciones y los más de mil me gusta, aunque también ha recibido multitud de respuestas. Entre todas ellas, ha destacado la del tuitero conocido como @beyonsesa, que ha escrito "siempre serás bienvenido a Chiang Mai" en vez de la letra de la canción El último vals, que dice "siempre serás bienvenido a este lugar".