Una madre firma uno de los mejores WhatsApp del año al mandar este mensaje tras el regreso de La Oreja de Van Gogh
Una madre firma uno de los mejores WhatsApp del año al mandar este mensaje tras el regreso de La Oreja de Van Gogh

Está arrasando.

Alfredo Pascual
La publicación viral sobre 'La Oreja de Van Gogh'.X

Si hace un año por estas fechas La Oreja de Van Gogh publicaba que Leire Martínez, la exvocalista de la banda, dejaba la formación donostiarra tras 17 años de éxitos, ahora el propio grupo ha anunciado su vuelta a los escenarios con Amaia Montero, la que fuera vocalista de la primera etapa de la banda.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", comienza el comunicado, en el que también se informa de una salida temporal de Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo.

En ese texto, firmado por Álvaro Fuentes, Haritz Grande, Xabi San Martín y Amaia Montero, afirman que "de nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".

La noticia rápidamente tuvo un gran recorrido en redes sociales y se difundió por grupos y mensajes de WhatsApp. Lo que hace unos años parecía imposible y que tras el concierto de Karol G y la participación de Amaia había generado un gran revuelo, ahora se había hecho realidad: vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaia. 

Uno de los mensajes más virales al respecto fue el que publicó el tuitero @rubenalonsx, que mostró en su perfil de X un pantallazo del WhatsApp que le había enviado su madre para informarle de la noticia, aunque este contenía un error que le lanzó a la viralidad. "Amaia Montero vuelve a La Oreja de Bangkok", se puede leer. 

El tuit ha superado las 200.000 reproducciones y los más de mil me gusta, aunque también ha recibido multitud de respuestas. Entre todas ellas, ha destacado la del tuitero conocido como @beyonsesa, que ha escrito "siempre serás bienvenido a Chiang Mai" en vez de la letra de la canción El último vals, que dice "siempre serás bienvenido a este lugar".

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

