Su hermana se hace un tatuaje en su honor y el resultado es mejor verlo: "Me voy a arrancar la piel"

La tiktoker @mmartinanicolas ha compartido el mal trago de su hermana, que intentó tener un detalle con ella y acabó casi buscando un sitio de láser para quitarse un tatuaje que ponía "Martina".

"Es súper feo", le ha dicho la hermana entre lágrimas. "Si es que está doblado", le ha respondido. "Está horrible", ha repetido a lágrima viva. "Que no, que me vuelvo loca con eso en mi cuerpo. Me voy a arrancar la piel", ha añadido.

"Quítame esto tío", le ha dicho ya desesperada a su hermana, que tampoco sabía muy bien dónde meterse ni cómo aguantarse la risa. Finalmente ha dicho para apoyarla un "no es tan feo" pero no ha servido de mucho.

En los comentarios muchos le dicen que el tatuaje así tiene más personalidad y otros le dicen que eso con láser se va en unas cinco o seis sesiones.