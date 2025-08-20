Su novio noruego va así vestido a hacer el descenso del Sella y las risas se oyen desde toda España

La usuaria de TikTok Carla (@carlavillalonga) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo ha ido vestido su novio noruego para ir a realizar el descenso del rio Sella, en Asturias.

"No sé si mi novio pensó que el descenso del Sella era un restaurante o qué, pero pedazo de outfit se nos marcó el noruego", ha bromeado la novia al inicio del vídeo, quien ha añadido "nunca nadie hizo el descenso del Sella con tanto glamour".

En el vídeo, que ya ha superado las 400.000 visualizaciones y los 25.000 me gustas, se puede ver como el chico noruego está vestido con una camisa encima del kayak en el que va con otro chico del grupo, quien está en bañador como todos los demás españoles.

"El meme de 'perdona, que esto no es ICADE' en su máximo esplendor"; "Amo el inicio del video donde va todo princeso de punta en blanco y el otro chico detrás remándole"; "Antes muerta que sencilla"; "Hay que ser malos para no avisarle", han comentado algunos usuarios.

Y es que esto de no elegir muy bien los outfits no es algo nuevo este verano, ya se han podido ver otros vídeos virales como el de la chica que fue vestida de salir para hacer una excursión en la zona volcánica de Lanzarote.