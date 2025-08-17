Su primo le enseña un local en alquiler en Madrid y el giro que da su vida en cuestión de un año es de película de Netflix

Hay historias personales que mucha gente vive a diario que merecen la pena ser contadas. Como si de un libro, una película o una serie se tratara, son muchos los que comparten experiencias conmovedoras en redes sociales.

Ejemplo de ello es lo que le ha pasado a Andrea Reyes, @AudreyRdP en la red social X, tras el giro maravilloso e inesperado que ha tenido su vida personal y profesional en cuestión de un año.

Según ha contado en un mensaje en la plataforma de Elon Musk, su primo visitó hace un año un local que tenía colgado el cartel de 'se alquila' en Madrid y le pidió que le acompañara a verlo.

"Hace un año mi primo pasó por este local y me lo enseñó. Un mes después me quedé sin trabajo", ha explicado en el tuit, antes de revelar lo que ha terminado pasando. Un desenlace que sí podría emocionar a Steven Spielberg.

Tras quedarse sin trabajo, la protagonista ha explicado cómo ha cambiado su vida en el último año y nadie se lo podía esperar. "Un año después, se ha convertido en mi librería. Guau. @libreriacelama", ha detallado, en un tuit que suma más de 2.000 me gusta.