Sube una foto de su técnica para intentar incrementar su cuenta corriente este verano y arrasa

La tuitera @useernina ha subido ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un divertido tuit con una fotografía en tono bromista que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera.

"Ojalá mañana amanezca bien cargada", ha manifestado la usuaria, justo antes de adjuntar la imagen de una tarjeta de crédito simulando que está conectada a un cargador de móvil.

Una divertida fotografía que ha alcanzado ya los 2,8 millones de visualizaciones, los 97.000 'me gustas' y los 10.000 retuits, además de una cascada de comentarios siguiendo con la broma de la tuitera.

"Yo directamente necesito el de carga rápida"; "Cómo no se me ocurrió"; "¿Por qué nadie me había enseñado este truco?"; "Llevando la manifestación al siguiente nivel", han comentado algunos usuarios.