Suena el himno de España y se fijan en esto de Lamine Yamal: "Y la prensa haciendo reportajes de sus botas"

Lamine Yamal ha vuelto a la titularidad en esta segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y lo ha hecho con un gol, el primero de España en esta competición de la que parte como una de las favoritas.

Tras el empate a cero contra Cabo Verde, España se ha desquitado de la presión con un contundente 3-0 en la primera parte contra Arabia Saudí, que ha pagado los platos rotos de ese primer tropiezo.

El primero en abrir la lata ha sido Lamine y después, en dos ocasiones, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, que se convierte, de momento, en el pichichi de la Selección Española.

Antes del pitido inicial, un usuario de X se ha percatado de un detalle no menor referente a Lamine Yamal, la estrella del equipo de Luis de la Fuente. El jugador del Fútbol Club Barcelona llevaba una diadema con la bandera de España, algo que ha llamado la atención en redes.

Un usuario de X se ha hecho eco de la imagen, captada durante el momento en el que sonaban los himnos de España y de Arabia Saudí, y le ha dado un palo a la prensa que hace unos días criticó al jugador blaugrana por llevar en sus zapatillas las banderas de los países de orígen de sus padres: Marruecos y de Guinea Ecuatorial.

"Hasta la cinta del pelo de Lamine Yamal con la bandera de España. Y la prensa haciendo reportajes de q en sus botas tiene 2 banderas de otros países", se puede leer el mensaje que está cogiendo vuelo en redes.

Antes de que sonasen los himnos ha tenido lugar otro momento curioso con las banderas de España y de Arabia Saudí. En lugar de estar en el suelo, los voluntarios de la FIFA han cargado con las dos enseñas debido a que la bandera saudí tiene un texto sagrado del Corán y no puede tocar el suelo.