Surma, de 'Niña Polaca', opina sobre lo que está pasando en Madrid desde hace cuatro o cinco años

Imagen de archivo de la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Gobierno autonómico madrileño, en la Puerta de Sol.

Mucho se ha escrito y hablado ya de la conversión de la ciudad de Madrid en una especie de Miami donde los ciudadanos son expulsados del centro y enviados o fuera de la M-30 o a otros pueblos fuera de la capital para que sólo la pisen para trabajar.

Sobre esto ha hablado en el podcast Último Acorde Surma, del grupo Niña Polaca, que ha puesto el foco en lo que ha pasado, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años: "Se ha vuelto una ciudad completamente inhabitable".

"Para irte a cenar un viernes tienes que reservar con tres semanas de antelación. El metro está hasta arriba todo el rato, no puedes andar por la calle porque está hasta arriba de gente todas las calles", ha señalado.

Desmadrid

También ha puesto el foco en el precio de las casas, tanto a la venta como de alquiler, que no deja de subir en la ciudad: "El precio de absolutamente todo porque ir a tomarte un sandwich mixto aka bikini ahora te cuesta 12 euros en cualquier sitio".

Para Surma, Madrid ha entrado "en una vorágine de autodestrucción súper loca que ya pensará quién lo tenga que pensar cómo solucionarlo pero que definitivamente se está convirtiendo en un sitio un poco histérico muy poco amable para la vida".

Ha señalado que entiende que para muchos esto será "súper guay" porque "habrá un montón de peña haciendo un montón de pasta con que esto se haya convertido en un Terra Mítica 3".

"Para la macroeconomía será genial pero para la peña que vivimos aquí creo que por todo el rato que hablo con la gente es como que la ciudad se ha ido de madre", ha sentenciado.

No es el único que piensa igual. El empresario milmillonario José Elías comentó hace unas semanas que "en Madrid están pasando cosas muy raras". "Tú ves mucho movimiento, ves una vida en la ciudad muy bestia, mucho más bestia que en Barcelona. A mí me empieza dar miedo cundo vas a buscar un piso y ves un millón, millón y algo por un piso, ¿cómo haces para vivir ahí?", se preguntó.

Puso un ejemplo concreto de lo que le pasó al ir a un hotel: "Nos quisimos quedar una noche en un hotel y 800 euros por noche. Dices tío, esto cómo se sostiene. Qué sueldos tienes que tener en Madrid".