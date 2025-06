Susanna Griso califica a Koldo García y Ábalos de "puteros de manual" y hace este comentario sobre Sánchez

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, reconoció este miércoles no creérse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuviera al tanto de lo que hacían y el comportamiento que tenían con las mujeres tanto José Luis Ábalos como Koldo García

"Perdonad que sea así de cruda pero ¿vosotros os creéis que Pedro Sánchez haya estado viajando con Peugeot y conviviendo con estos señores durante 11 años de su vida y que no supiera que era unos puteros? ¿Estas cosas no las notas, no las percibes? Hay un cinismo y una hipocresía...", comenzó diciendo.

Griso entonces se puso todavía más seria y fue muy tajante: "No me lo creo porque estas cosas en los partidos se saben, la gente lo comenta. Carmen Calvo se quejó reiteradamente de los comportamientos machistas y puteros de sus compañeros de gabinete".

"Esto a Sánchez le tenía que llegar, ella entró en el despacho del jefe de gabinete de la Moncloa para contárselo. Lo se yo y lo sabemos todos", prosiguió diciendo la presentadora durante la tertulia.

La periodista, además, no tuvo reparos en calificar a García y Ábalos de "puteros de manual" y se hizo la siguiente cuestión: "Yo me pregunto en el momento en el que el PSOE incluye en el programa electoral que quiere abolir la prostitución se lo consultaron a Ábalos, le pidieron criterio y doctrina a la hora de escribir ese artículo en el programa".

Finalmente, Griso acaba haciendo una reflexión diciendo que "cuatro tíos recorriendo España en un Peugeot hablan de prostitución y hablan de estas cosas".