Susanna Griso esboza lo que piensa de lo que hizo Pepa Bueno con Pedro Sánchez en TVE

Las tertulias de la mañana se han dedicado a comentar la entrevista a Pedro Sánchez en TVE. En Espejo Público, Susana Díaz ha llegado a afirmar que quien realmente se examinaba este lunes no era el presidente del Gobierno sino la presentadora.

"Creo que ayer se examinaba Pepa Bueno. Más que Sánchez. Esa es mi sensación. Ella es la que se la estaba jugando porque se había escrito mucho de su salida de El País, de su llegada a los informativos de la tarde, de cómo iba a tener que competir, de qué línea iba a llevar", ha empezado diciendo la exdirigente del PSOE, tertuliana del programa de Antena 3.

Y ha añadido: "La mirada estaba puesta en ella. Si era lo suficientemente dura, incisiva, si al final preguntaría por temas incómodos o no. Y yo, que todos los que la conocemos, sabemos que ayer Pepa Bueno hizo de Pepa Bueno y por eso hay cierta unanimidad de que ella fue la que al final sacó la mejor nota".

Ahí ha tomado la palabra Susanna Griso para decir que Juan Soto Ivars ha roto ese consenso para decir que "fue incisiva pero que en el fondo fue un masaje que intentó vestir con cierta...".

"La mayoría de los medios...", ha vuelto a retomar Susana Díaz, en referencia a que es casi unánime la percepción de que Pepa Bueno desarrolló a la perfección su labor como periodista. "Y yo lo suscribo", ha dicho sobre el tema la presentadora de Espejo Público desde el sofá.

Antes, en el plató habían analizado el bestial cambio físico de Pedro Sánchez desde 2015 hasta la actualidad. Mariló Montero ha sido una de las más críticas con el presidente del Gobierno y le ha dado un cero en su aparición televisiva en la cadena pública un año después de su última entrevista con un periodista cara a cara.