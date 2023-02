El enfado en directo de Susanna Griso con Podemos por su último vídeo

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, se quejó este jueves en el programa de Antena 3 de que Unidas Podemos hubiera utilizado su imagen para una campaña en la que criticaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ley de derechos animales está siendo el objetivo del último desencuentro entre las dos formaciones del gobierno. Por ello, desde la formación morada han hecho un vídeo en el que convierten a Sánchez en el dirigente de Vox, Santiago Abascal, y recogen declaraciones de diferentes comunicadores, como Griso.

"Yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que se dice en el vídeo porque sigo creyendo que los perros de caza no pueden quedar al margen de una ley que se va a hacer para proteger a los animales. Pero lo que no entiendo es que yo, que me presté a hacer esta campaña porque me lo pidió una asociación animalista, me pidió que prestase mi imagen, sea utilizada ahora en un vídeo de Unidas Podemos", aseguró.

Griso señaló que nadie le ha consultado por si se prestaba o no: "Arranca con una imagen de Pedro Sánchez convirtiéndose en Santiago Abascal que yo no suscribo".

La comunicadora insistió en que ella había prestado su imagen a la protectora de animales: "No puedo hablar por el resto de compañeros que aparecen (Iñaki López, Sandra Sabatés o El Gran Wyoming), pero he visto el vídeo esta mañana y a mí nadie me ha consultado".

Griso sentenció que tanto a los galgos como a los animales de caza se les tiene que proteger, pero rechazó que eso "se eleve a un vídeo partidista, en este caso, con las siglas de Unidas Podemos".