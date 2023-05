Tensa discusión en un grupo de madres al comentar el precio de una actividad: nadie lo vio venir 

dpa/picture alliance via Getty I

La usuaria de TikTok @raquelbarron0 ha publicado un vídeo exponiendo la conversación de WhatsApp que han tenido un grupo de madres que, en un principio, solo se estaban quejando del precio de una actividad escolar para una clase de niños de siete años.

Todo ha saltado por los aires después de que el "profesor Morán", el docente que ha empezado la conversación para avisar de cuál era el último día para pagar el evento que iban a organizar, le ha reprochado a una de mas progenitoras que la última actividad de su hijo no la pagó completa.

"Hicimos una votación en el grupo con sus hijos y ganó la pizza. Vamos a dar refrescos", ha empezado aclarando después de las quejas de las madres por el elevado precio que el tutor estaba pidiendo para pagar toda la comida que iban a necesitar.

Y así ha continuado su reproche: "Mamá de Lupita. La otra vez dimos el bolo bien surtido. Metimos mucho dulce, no sé por qué se quejan. Usted quedó a deber la mitad de lo que pagaron los niños. No se me olvida. Yo lo puse de mi dinero".

Tras el comentario, otras dos madres han increpado a la "mamá de Lupita" porque también le debía dinero a ellas y no les contestaba al chat individual, momento en que han empezado a cargar las unas con las otras para decirse de todo.

Enfadada por haberlo puesto por el grupo del colegio, la susodicha ha respondido así de dura: "Mamá de Santiago, calme a su marido porque se me queda mirando mucho, como si le gustara. Y usted, mamá de Karlita, revísele la cabeza a su hija porque se rasca mucho".

Al instante, ambas han respondido y las tres han comenzado una intensa discusión. "Señoras, este grupo no es para eso. Si tienen diferencias deberían ir a arreglar las cosas a su domicilio", ha reprochado el profesor, aunque sin éxito, porque han cargado dos de ellas contra él y han seguido discutiendo a su antojo.