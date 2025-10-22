Cayetana Álvarez de Toledo dice que TVE es una "parodia chabacana del NO-DO": Jesús Cintora responde como nunca

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que fue incluida el pasado mes de julio en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una mención a RTVE durante su intervención en el Congreso de los Diputados mientras se dirigía al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

"Por una vez acepto su marco carcomido, me interpela como oposición, le contesto como el Gobierno que seremos [...] Emulan a Franco. En qué parte de su plan de acción por la democracia figura convertir televisión española en una parodia chabacana del NO-DO", expresó Álvarez de Toledo.

Jesús Cintora, presentador de Malas Lenguas, programa de TVE que se emite en 'La 2' y 'La 1', ha contestado viajando atrás en el tiempo y recordando cuando la propia Álvarez de Toledo dudó del fichaje de Cintora por la televisión pública. En 2020 afirmaba si de verdad "es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles".

"Yo soy un periodista, le molestará que lo sea, pero incluso antes de que empezara en la televisión pública soltaba bulos. Yo soy un periodista, un servidor. Me saqué el título y no he hecho más que trabajar en esto en medios muy diversos. Cada uno se dedica a lo que se dedica, usted a esparcir bulos", ha comenzado replicando Cintora. Pero su verdadera respuesta está en la 'huella digital' y en el programa han emitido varias declaraciones de la diputada popular para comprobar si ella tiene la misma "sensibilidad".

Cintora emite varias frases de Álvarez de Toledo y la "sensibilidad"

Ha emitido varias frases de Álvarez de Toledo en algunas de sus intervenciones en el Congreso, como "Usted es un zombi, un zombi en busca de un epitafio político", "Franco no fue derrotado por una izquierda heroica y valiente, sino por una vulgar flebitis", "flotilla de las vanidades" o "traen al Congreso un decreto en el que llaman genocida a Israel, hay que tener sensibilidad de una piedra pómez".

"Hombre, hablar de que falta sensibilidad cuando se condena un genocidio, que es la matanza de personas... Pues yo creo que ya queda descrito", ha rematado Cintora.

Un pequeño recordatorio de lo que es el NO-DO

La diputada del PP se ha referido a los noticieros conocidos como NO-DO que se emitían obligatoriamente en las salas de cine entre 1943 y 1981. Sirvió durante la dictadura de Francisco Franco como un método de propaganda política que ensalzaba su figura y difundía su visión del país.

En estos archivos, que ahora los gestiona RTVE, podía incluir tanto noticias, como reportajes o eventos deportivas, siempre desde la perspectiva más afín al franquismo.