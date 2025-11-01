'The Guardian' califica con una frase a Madrid por lo que hará con Woody Allen: levantará ampollas

El periódico británico The Guardian, fundado en 1821 por el comerciante de algodón y periodista John Edward Taylor, se ha hecho eco de la reciente noticia sobre que la Comunidad de Madrid entregará 1,5 millones de euros al director Woody Allen por rodar en la capital española una película con el objetivo de atraer turismo.

En el título deberá llevar el nombre de Madrid y la visualización de "espacios y localizaciones identificables y reconocibles" en un porcentaje mínimo de metraje. El contrato tiene un plazo de duración de 26 meses y recibe el título provisional de 'WASP 2026', según Europa Press, quien ha podido consultar la documentación.

El diario británico ha dado un largo repaso a la noticia, destacando la confianza de la autoridad regional de Madrid en que Allen pueda conseguir con la capital española lo que el cine consiguió en los años 50 con el turismo de Roma gracias a Vacaciones en Roma o casos más recientes como Sexo en Nueva York o Emily en París. Recuerdan, precisamente, que una de las últimas películas del director estadounidense se rodó en San Sebastián.

Achacan la creencia de que la dificultad de conseguir una financiación "a gran escala" se deba al "resurgimiento en 2014 de una acusación de que abusó sexualmente de su hija Dylan Farrow en 119".

"El gobierno regional de Madrid cree, evidentemente, que apostar por el nombre y el legado del director reportará grandes beneficios", han analizado en el citado diario.

"Puede que no tenga el atractivo"

The Guardian ha dedicado un párrafo a Madrid que a buen seguro va a levantar ciertas ampollas. "La Comunidad de Madrid, gobernada por la presidenta populista de derechas, Isabel Díaz Ayuso, puede que no tenga el atractivo cinematográfico de París, Londres o Nueva York, pero ha sido inmortalizada desde hace mucho tiempo en las películas de Pedro Almodóvar, que se mudó a la capital española a finales de los años 60", han expresado.

Los precedentes de España y Woody Allen

Lo cierto es que no es la única vez que Woody Allen recibe una inversión por parte de un gobierno autonómico de España. Ya lo hizo para la popular película de 2008, Vicky Cristina Barcelona, protagonizada por nada más y nada menos que Javier Bardem y Penélope Cruz, además de Scarlett Johansson y Rebeca Hall.

El Ayuntamiento de Barcelona invirtió 1,5 millones de euros en la película del director estadounidense, tal y como ha recordado The Guardian.