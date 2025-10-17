Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'The New York Times' describe a Pedro Sánchez con tres palabras difícilmente discutibles
El prestigioso periódico estadounidense explica la situación del presidente del Gobierno. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los diputados.Getty Images

El diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 y ganador de 132 Premios Pulitzer, más que ningún otro periódico en todo el mundo, ha definido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una forma que es difícilmente discutible.

En ese artículo, titulado "Trump amenaza a España con aranceles más altos por el gasto en defensa", The New York Times explica que Sánchez "ha caminado por la cuerda floja en su trato con el presidente Trump" porque "le plantó cara en temas importantes para el presidente estadounidense".

Todo ello, según el rotativo estadounidense, "sin llegar a provocar represalias reales" aunque matiza que "eso podría estar cambiando" porque "Trump parece llevar furioso varias semanas por la negativa de España, única entre los socios de la OTAN, a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como exigía".

The New York Times destaca en ese punto que Sánchez es un "consumado superviviente político", pero que las últimas palabras de Trump, diciendo que está "muy descontento con España", dejan al jefe del Ejecutivo español "en una situación delicada".

Las consecuencias de Sánchez

El diario estadounidense avisa de que "si Trump intenta cumplir su amenaza arancelaria, Sánchez podría tener que lidiar con las consecuencias económicas de un error de cálculo". 

Además, en el texto se dan algunos datos. Por ejemplo, que el gasto militar de España es de tan solo el 1,3%, inferior al de todos los demás miembros de la OTAN, aunque Sánchez ha declarado que lo aumentará al 2% para finales de 2025, "una postura con la que sus socios de izquierda, cruciales para la supervivencia de su gobierno, podrían conformarse y que reforzó su imagen de progresista europeo dispuesto a plantar cara a Estados Unidos".

La alternativa de Sánchez

Además, The New York Times pone el foco en algunas de las políticas más destacas de Sánchez, como haber presentado "la acogida de inmigrantes como una alternativa para impulsar la economía frente a la represión estadounidense": "Además ha asumido un papel destacado en Europa al criticar a Israel por la guerra de Gaza y ha roto con otros miembros europeos de la OTAN al argumentar que Rusia no representaba una amenaza inmediata para España". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
