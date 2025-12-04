Una española se la juega, se va a Noruega a la aventura sin trabajo y cuenta lo que le pasó a los dos días: "Son de la vieja escuela, aquí es como les gusta"

Los españoles ven en los países nórdicos, como Noruega, Finlandia y Suecia, un paraíso al que aspirar, estados fuertes del bienestar donde la vida es feliz. No son muchos, sin embargo, los que se atreven a dar el paso y se van a vivir allí. Por ejemplo: según el registro de ciudadanos españoles en el extranjero gestionado por Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 1 de enero de 2023 residían en Noruega 8.155 españoles; 3.122 en Finlandia, según la misma fuente, y 12.783 en Suecia, de acuerdo con el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.

Una de las españolas que ha hecho las maletas y se ha ido a vivir a Noruega ha sido Laura Prieto, cuyo caso es un poco particular porque se marchó a aquel país a la aventura, sin tener un trabajo antes de viajar, como suelen recomendar.

"Primero de todo me compré un vuelo solo de ida a Noruega, a Tromso. Me viene aquí, tenía un AirBnb para los primeros días. Si podéis encontrar una habitación, mejor. Yo envié 150 currículums o 200 desde España. Los noruegos no contestan a los correos. Ven gmail.com o algo de España y dicen: esto no", explica en una publicación de TikTok.

"Cómo funciona la cosa aquí, al menos en mi caso. Lo que hay que hacer es ir en persona. Vas a un restaurante, un hotel, un centro comercial, una tienda, en persona y dejas el currículum en mano. Es como se hacía antes, de la vieja escuela. Aquí es como les gusta", insiste.

"Llegué, al día siguiente tenía la entrevista y me dijeron que sí"

La usuaria cuenta que a ella le habían pasado el contacto de un hotel que necesitaba personal y fue allí donde encontró su puesto de trabajo muy rápido: "Pero nadie me había asegurado que me contrataban, me vine aquí sin trabajo. Llegué el día 11 y al siguiente tenía la entrevista y me dijeron que sí".

"Cuando quieres trabajar, en mi caso pero en otros casos no, me pedían un número que necesitas para poder trabajar, como de la seguridad social. No me querían hacer contrato hasta no tenerlo, pero tardan mucho en darte cita. Es mejor cancelar una cita de ellos a tener que esperar, así que si planeas venirte búscate citas para dos semanas después. Date un par de semanas para encontrar trabajo", recomienda.

Encontrar trabajo en Noruega, "fácil" en algunos sectores

Laura asegura que encontrar trabajo allí "es muy fácil en todo lo que sea turismo o hostelería en esta temporada".

"Tú empiezas a trabajar y te tienes que abrir una cuenta de banco para que te puedan ingresar el dinero", explica antes de compartir su conclusión: "Si quieres venir a Noruega a trabajar te la juegas, te plantas aquí, vas puerta a puerta a cualquier sitio. Lo mejor para Tromso es hostelería, hoteles, restaurantes, bares, guías de auroras boreales, de orcas y ballenas y de renos. Eso es lo que más se hace aquí. Normalmente necesitas inglés. En España no hay tanta gente que haya hecho esto", asegura.