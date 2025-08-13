Trabaja 12 horas todo el mes y lo que hace en su día libre deja atónita incluso a su novia

La tuitera Prixie (@soslayable) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, qué es lo que ha hecho su novio en su único día libre del mes.

"Mi novio está trabajando por un mes, doce horas por día todos los días. Le dieron un día libre y se fue a SUBIR una MONTAÑA. Tantas ganas de vivir vas a tener hermano", ha comentado la usuaria, alucinada.

Una reacción que también han tenido una gran cantidad de tuiteros, quienes han hecho que la publicación alcance las 1,2 millones de visualizaciones y los 85.000 'me gustas'.

"En cambio yo salí el sábado, tomé tres cervezas y estoy vomitando desde entonces", ha añadido la tuitera, quien ha asegurado en tono divertido que ya descansa ella por los dos.

"Hay gente que no sabe descansar"; "Esto de reconectar con la naturaleza se nos va de las manos"; "No entienden la fucking vibra de subir una montaña en tu día de descanso", han comentado algunos tuiteros.