Trabaja en el buffet de un hotel de Berlín y cuenta indignada lo que hicieron unos españoles: "¿Es o no es un abuso?"

La trabajadora de un hotel de Berlín ha compartido, indignada, el comportamiento que ha tenido que soportar en el buffet por parte de un grupo de españoles.

Según explica, el servicio para desayunos funciona de 6:30 a 10:30am, porque "son suficientes horas" y subraya que "en Alemania por tanto SE CUMPLE el horario, ni un minuto más ni uno menos".

"Siempre avisamos a los clientes antes de cerrar que lo vamos a hacer y la gente suele respetar, terminan de comer y se van (normalmente). Hoy faltaban dos habitaciones por desayunar y, aunque hayan pagado, si no aparecen no es nuestro problema. Nosotros tenemos un horario y NORMAS que cumplir", explica en Threads la trabajadora, im_anabellgc.

"Hoy 10:30 comenzamos a recoger todo (porque para quienes no saben, no es sólo apagar las luces e irse, hay millones de cosas que hacer y limpiar al cerrar). Y a las 10:45 llegan dos españoles con cara de dormidos que se habían ido de fiesta y que no bajaron a desayunar al momento que era", cuenta.

La empleada recuerda que les pidió que se sirviesen únicamente un café, porque era tarde y el desayuno había terminado, pero ellos no se limitaron a eso: "Estas dos personas no solamente se sirvieron el café, empezaron a agarrar comida (que todavía no habíamos recogido porque estábamos en proceso y vamos por partes), encendieron hasta la tostadora y hasta entraban a cocina a pedir más comida".

"Tuve que pedirles que respetaran, que había normas y que ya se habían perdido la hora de la comida", lamenta antes de preguntar: "¿Es o no es un abuso? Es un ABUSO grandísimo.

"Si sabes que no llegaste a tiempo no traspases los límites, respeta el tiempo de los demás y el trabajo", subraya.