Tristán Ulloa da una respuesta inmaculada a las discutidas palabras de Miguel Bosé sobre cómo está España

El actor Tristán Ulloa ha dado una impecable respuesta a unas polémicas palabras del cantante Miguel Bosé sobre cómo está actualmente España.

"¿Estaba España crispada en ese momento? Sí. ¿Se crispó más? Sí. ¿Cómo está ahora? Imposible. Imposible. Es un país que tiene, como toda Europa... o pegan un viraje violento y con sentido común o esta filosofía woke en la cual están inmersos... no tiene absolutamente ningún futuro", ha pronosticado Bosé en la Cadena Ser.

"Yo como ciudadano español ejerzo mi voto, pero los ciudadanos de a pie, que están allá, son los que tienen que vivir el día a día y este es un país amable, leal, educado", ha asegurado en referencia a México.

Bosé ha lamentado él ha pasado "ocho años de infierno con todo tipo de problemas físicos, mentales, emocionales, existenciales, profesionales, que empezaron por la pandemia, los años que fueron horrendos para todos".

"Tomé una decisión, entre otras, que fue... voy a aprender a quererme porque no me estaba queriendo nada. Tenía una vida muy desordenada, salvaje, ya no había diversión", ha subrayado.

Esas palabras sobre España han provocado miles de reacciones en la publicación de la Cadena Ser en Instagram, aunque la de Tristán Ulloa resalta entre las demás. "Solo se me ocurre una cosa: qué bonito cárdigan, Miguel", ha dicho, en referencia a la ropa que lleva puesta el cantante.