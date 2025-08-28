"Tú eres uno de los que está en la diana": la reacción de Javier Ruiz a esta frase del agredido por la ultraderecha

Román Cuesta, investigador del periódico de Pablo Iglesias que se dedica a identificar perfiles anónimos relacionados con la ultraderecha en redes, ha sido agredido por tres personas a las puertas de su casa.

Lo llamativo es que han sido los agresores los que han difundido el vídeo y los que se han identificado, facilitando la labor de la policía. Las cuatro cuentas de X vinculadas al caso ya no se encuentran operativas.

Cuesta ha estado en Mañaneros para hablar de su agresión. Ha contado que su principal preocupación era que no hiciesen daño a su mujer. Además, ha respondido a los que dicen que llevaba un cuchillo y ha afirmado que en realidad eran las llaves de su casa.

"Tres escuadristas de ultraderecha han agredido a nuestro periodista frente a su domicilio. Román lleva tiempo haciendo periodismo para desenmascarar a esta gentuza. Espero que sean detenidos de inmediato. Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas", ha publicado Pablo Iglesias con el vídeo de la agresión.

En el programa de Ruiz, Román ha denunciado que sufrió dos agresiones, la que se grabó, donde un hombre trata de pegarle un puñetazo y otra persona le lanza spray pimienta en el rostro, y otra cuando salió del hospital, donde acudió para que le limpiasen los ojos.

"¿Tú crees que esto acaba aquí?", le ha preguntado Ruiz en directo por teléfono a Román, que ha señalado que habrá más. "Y tú eres uno de los que están en la diana. Tú y otros muchos periodistas cuyo discurso les resulta incómodo", le ha dicho el investigador a Ruiz, que ha cambiado la cara.

"Todos los que desmontemos los bulos y las mentiras de la estrategia esta del odio implementada por Vox nos convertimos automáticamente en objetivos. El primer paso es el acoso en redes, como ha pasado con tu compañera Sarah, y si no paras el segundo es intentar callarte por la fuerza", le ha respondido de nuevo Román.

Por último, ha señalado que no tiene medio —aunque sí teme por su familia— ya que si tuviera miedo "no me hubiese dedicado a este oficio y más a la especializad esta de destapar a traficantes de odio". "Ese es el fracaso de este ataque", ha apostillado Ruiz.