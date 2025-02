Un abogado alerta de lo que no hay que hacer nunca si te para la Policía en un control

Un abogado ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok de su despacho, el despacho de abogados Millennials (@millennialsabogados), recordando lo que no hay que hacer nunca si te para la Policía en un control.

"Mirad que os lo tengo dicho, pero no, no hay manera de que os entre en la cabeza de ninguna de las maneras. Si te paran en un control, no te niegues a soplar", ha alertado con firmeza el abogado.

"Que esta mañana hemos asistido a un cliente nuestro que se negó a soplar porque dice que no le daba la gana de soplar. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser mucho peores si no soplas", ha asegurado el experto.

"Es decir, en vez de comerte solamente un delito por conducir bajo la influencia de bebidas, te vas a comer dos delitos. Uno por la negativa y otro por la conducción bajo la influencia de bebidas", ha explicado el tiktoker.

"Y lo que podía ser la retirada de carnet de ocho meses, se va a convertir en el doble y te vas a comer dos condenas. Una por la negativa y otra por la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas", ha apuntado el letrado.

"Por lo tanto, si te pagan un control, no te hagas el chulo, sopla. Sopla porque solo te vas a comer un delito, no te vas a comer dos", ha concluido el abogado en el vídeo, quien ha asegurado que lo ha explicado ya "por activa y por pasiva".