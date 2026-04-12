Un abogado compara el sistema de despidos de EEUU y España: muchos ya tienen un claro ganador

El abogado Jesús Bejar, que actúa también como mediador, docente y creador de contenido digital (@jesusbejarabogado), se ha trasladado hasta los EEUU para comparar su sistema de despidos con el de España. Para los usuarios que han reaccionado hay un claro ganador y por razones más que obvias, aunque dan un matiz.

"Estoy en Nueva York y te cuento diferencias entre el despido aquí en EEUU y en España", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 24.000 visitas en apenas unas horas (y subiendo). Según ha comentado, en EEUU rige el sistema "Employment at Will", cuyo significado, según el abogado, es que el empresario te puede despedir cuando él lo considere.

"Sin causa, sin justificación y sin indemnización, mientras que en España el despido siempre es causal, es decir, el empresario ha de tener una causa objetiva o disciplinaria o, en caso contrario, tendrá que readmitirte o indemnizarte", ha explicado.

"Dos sistemas contrapuestos"

Por lo tanto, compara estos dos sistemas "contrapuestos". El americano es un sistema "flexible", donde el trabajador vive "en la incertidumbre". Sin embargo, ha destacado que en ese país puede volver a encontrar otro trabajo al día siguiente porque "hay muy poquita barrera de entrada al trabajo".

"El español es un sistema superproteccionista, hay que seguir muchos pasos para despedir al trabajador, cumplir muchas formalidades... Y si no se hace bien, hay que indemnizarlo", ha contado. Sin embargo, si el trabajador en España pierde el empleo, le cuesta mucho más encontrar un nuevo trabajo, según el abogado.

Un claro favorito

Para los usuarios hay un claro ganador: España. "Prefiero el español, obviamente, lo que faltaba ya, que el empresario te pudiera despedir porque sí", ha comentado un usuario. "Prefiero el español, ya que se debe tener una causal para prescindir de ti, que fácil es para el empresario despedirte y no tener consecuencias", ha expresado.

En España los despidos se clasifican de dos formas: por la causa que alega la empresa (es decir, cómo se comunica) y por la calificación judicial (cómo lo valora un juez si se impugna).

En el primer caso, existen tres despidos:

Objetivo: Causas ajenas a la voluntad del trabajador, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un preaviso de 15 días.

Causas ajenas a la voluntad del trabajador, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un preaviso de 15 días. Disciplinario: Incumplimiento grave y culpable del trabajador, sin indemnización

Incumplimiento grave y culpable del trabajador, sin indemnización Colectivo (ERE): Despido de un número grande de trabajadores de una empresa por causas objetivas, con indemnización de 20 días por año.

En el segundo, en el caso de que se impugne: