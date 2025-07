Un abogado destaca los abusos laborales más comunes: ocurre, y mucho

El abogado laborista @laboral_tips, quien acumula en TikTok un millón de seguidores y 18 millones de 'me gusta', ha compartido en la red social un video en el que explica cuáles son los ocho abusos laborales más comunes que suelen ocurrir en las empresas.

"El más frecuente es el impago o el retraso de la nómina, se suelen dar en Pymes, sectores bastante precarios, y lo más habitual es que no se pague en fecha, que te descuenten cosas ilegales como festivos; como que pagues tu propia seguridad social...", señala en su discurso.

Otro de estos abusos es el impago de horas extra, tal y como explica el experto. "Las horas extras no pagadas es muy frecuente y se suele pedir básicamente que trabajes gratis, que te quedes más tiempo... y sin cobrar. Los sectores más habituales es la hostelería, el comercio y la logística", agrega.

El tercer tipo de abuso es el fraude en la contratación. "Lo más habitual es que salgan contratos temporales para puestos que son fijos algo muy habitual son los falsos autónomos o contratos a tiempo parcial cuando estás trabajando a jornada completa", afirma.

En cuarto lugar, el usuario señala los "despidos sin causa o sin indemnización". "Básicamente, te engañan, intentan despedirte con algún motivo que no tienen a que ver un disciplinario y que es totalmente falso o por ejemplo presionarte para que firmes una baja voluntaria: no hay indemnización y no tienes incluso paro y luego es bastante difícil reclamar", comenta el experto, que recomienda acudir a un especialista o profesional legal en este tipo de supuestos.

Otro de los abusos más frecuentes que ocurre en nuestro país, tal y como detalla, es "que no te den de alta en la seguridad social o no cotices todo lo que trabajas", vamos, trabajar en negro. "Es bastante más común de lo que crees y sobre todo en la economía sumergida, esto lo que implica evidentemente es una pérdida de derechos laborales y también pierdes derecho a prestaciones, baja médica, incapacidad, paro...", dice en su post.

Le sigue otro tipo de abuso laboral, que aunque menos común, cada vez es más notable: el acoso laboral. "Cada vez hay más casos: aislamiento, presión psicológica, descalificaciones... una carga excesiva de trabajo de forma intencionada son algunos elementos e indicios", asegura el hombre, que aconseja poner una denuncia en este tipo de supuestos.

En penúltimo lugar, el experto señala otro tipo de abuso: vulnerar el derecho a la conciliación familiar. "Es bastante habitual en las personas con hijos. Las irregularidades suele ser denegarlo injustificadamente o coaccionar o represaliar a esas personas que lo solicitan.

Finalmente, el experto señala otro abuso común: no respetar los descansos. "No dar las doce horas entre jornadas, no darte vacaciones o engañarte con estas que tienes menos por estar a tiempo parcial", sentencia en su video.