Un activista musulmán le canta las cuarenta al líder de Vox en Murcia: "No te conoces ni tu constitución"

Mohammed, un conocido activista musulmán, protagonizó este martes un fuerte encontronazo con el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, durante su conexión en el programa de Cuatro En boca de todos.

El origen de la discusión se debió a la exigencia por parte de Vox del cierre de un campamento de musulmanes en Girona, en el que se mezclarán actividades lúdicas para menores de entre 6 y 12 años con las enseñanzas religiosas del islam. Según la organización ultraderechista, detrás de este campamento estaría la organización islamista Hermanos Musulmanes.

Antelo, a esta información, aseguró que su partido pide que el que venga a España se adapte a nuestra forma de vivir y argumentó que los musulmanes sacaban a niñas de 12 años de los colegios para casarlas.

Mohammed no daba crédito a lo que escuchaba y respondió con contundencia: "¿Esto pasa en España, Antelo? ¿En España se casan menores? ¿En España cuelgan a musulmanes en las grúas? ¿Pero qué está diciendo? ¿Por qué estigmatiza una creencia religiosa de un país como Marruecos diciendo estas cosas al aire libre?".

"¿Esto es libertad de expresión, decir estas barbaridades de los musulmanes? El Ku Klux Klan representa a los musulmanes? ¿Los más de 1500 curas que han violado a niños representan a los cristianos en España? ¿Por qué tú hablas de los musulmanes y de los inmigrantes de esta manera y por qué no dices que los marroquís son los inmigrantes que más cotizan en España?", prosiguió el activista.

El líder de Vox reconoció entonces que desconocía el fondo de ese campamento y si estaba el islamismo radical detrás de ese fondo y la circunstancias que hay. Preguntado por lo que decía su partido, aseguró que "si lo dicen es porque tienen la información".

"Si va en contra de nuestra cultura y de las libertades democráticas que tenemos en España eso no se puede apoyar, pero desconozco las circunstancias que se dan en ese campamento. Tengo información de lo que se da en muchos lugares de España, pero no conozco al detalle ese campamento. Dicho esto, que se ha mentido mucho, Vox no tiene ningún problema con la libertad religiosa y nos da exactamente igual quién rece cada uno o ame cada uno, lo que queremos es que las personas que vienen se adapten a ser uno más, a vivir y a engrandecer España como el resto de los españoles y si alguien vienen en esa forma es bienvenido y si viene a imponer su religión y su pensamiento no lo queremos", explicó Antelo.

Entonces, Mohammed volvió a arremeter contra el exjugador de baloncesto: "El adaptarse a un país es respetar las normas y la cultura, pero yo no estoy obligado a hacer las culturas de ese país, yo no estoy obligado a comer jamón, a salir en Semana Santa o a ir al Domingo de Ramos".

"Yo estoy obligado a cumplir la ley de tu país, pero puedo ir a la Mezquita, vestir un chilaba o una mujer se puede poner un hiyab porque España es aconfesional y deja a todas las tradiciones y culturas religiosas que se muestren el país porque es libre, que no te conoces ni tu constitución", sentenció.