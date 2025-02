Un agricultor vende por internet las naranjas del campo de su abuelo y esto es lo que gana 

El agricultor @donpacomas, quien se ha hecho viral por crear una página web para vender online y de manera directa las naranjas y mandarinas del campo de su abuelo, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuánto han sido los costes.

"¿Cúanto dinero he ganado vendiendo mis mandarinas a un euro en naranjasdelabuelo.com?", ha comenzado el creador de contenido el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 11.000 me gustas.

"En total había facturado 7.600 euros. Con esos 7.600 euros, como era por la plataforma de Shopify, se ha llevado por la pasarela de pagos un 2%, es decir, 230 euros. Salimos a partir con 7.370", ha expuesto el tiktoker.

"Con estos 7.370, GLS, la empresa de envíos, me ha cobrado 4.100 por los envíos. Tenemos ahora 3.200. Y a estos 3.200 hay que restarle 480 euros de los cogedores y 200 para alquilar una furgoneta, porque eran muchos kilos, tenía que transportar 4.000 kilos", ha explicado el agricultor.

"Las cajas de Cuida el Campo que os he enseñado me han costado 430 euros, y 820 la manufactura. Yo solo no llegaba a poner todas las naranjitas en cajas y enviarlas, entonces pues tuve que contratar", ha destacado el creador de contenido.

"O sea, que la gente organice, ponga las cosas en cajas, precinte las cajas y ponga las etiquetas y tal, vale 800 euros. Al final es tiempo y hay que pagarlo. Total, 3.200 menos 1.910, se me quedan 1.290 euros", ha subrayado el tiktoker.

"Y ahí bueno, pues con mucha ayuda de la familia, mi hermano que ha hecho faena, mi tiempo, de eso no queda nada pagado.... 4.200 kilos de naranja por 1290 euros se me queda a 30 céntimos el kilo", ha censurado Don Paco.

"Aparte me ha tocado hacer revoluciones, esos 290 euros fuera. Se me han quedado mil euros limpios. Y ahora tengo que comprar el nitrógeno para los árboles, que son 200 euros; tengo que comprar el sulfato para abonar, que son 300 más... ya son 500 euros", ha contabilizado el agricultor.

"Me quedan 500 euros de 4.000 kilos. La verdad que no ha salido tan bien como pensaba. El margen del agricultor tiene que ser más alto. Que estoy muy contento porque mi naranja ha llegado a toda España, pero no es fácil", ha asegurado el tiktoker.

"La empresa de envíos también me ha pegado un sablazo como si estuviera tonto. Y he abierto un mercado, estoy muy contento, pero para que tengáis en cuenta que recibiendo a 30 céntimos la naranja, tienes que manufacturarla, tienes que ponerla en cajas, tienes que enviarla... todo eso vale dinero y ese dinero se tiene que soportar de alguna manera", ha manifestado el emprendedor.

"Al final, esta vez lo he tenido que soportar yo con el precio, que soy el agricultor. O sea, imaginaros lo que tiene que sufrir también la industria, cómo de recortada va la industria en todos los sentidos", ha reivindicado el creador de contenido.

"Con esto os quiero decir que aunque sea un proceso costoso, yo estoy dispuesto a perder este año mi naranja por dar un poquito de educación de campo. Es decir, que nosotros queramos consumir lo nuestro", ha subrayado Don Paco.

En este sentido, ha aprovechado para explicar el funcionamineto de su nueva web: "Hemos creado una web, hemos creado una pasarela que te conecta directamente con los agricultores. Lo bueno es que no será así, no será un euro, será lo que quiera el agricultor".

"O sea, puede ser más caro, ya habéis visto que los costes que hay, pero comeremos producto español, seguiremos ayudando a que los campos crezcan, seguiremos aportando a nuestra cultura... Que somos cultura, somos campo, es nuestra vida, es nuestra historia", ha apuntado el tiktoker.

"Llenaremos un poquito la España vaciada y compraremos nuestros propios productos, son todo ventajas. Por 40 céntimos más, que sí, que tienen muy mal marketing estos 40 céntimos más, pero hace falta. Hace falta y tenemos que estar todos a una. Buenos días y arriba al campo", ha concluído el agricultor.