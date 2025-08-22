Un albañil español enseña lo que tienen en el baño de una obra en Ámsterdam: "Van adelantados en todo"

Un albañil español que vive en Holanda, conocido en redes sociales como @sevillanoenholanda, ha publicado un vídeo enseñando lo que tienen en una de las obras en las que trabaja para descansar, cambiarse o incluso comer, destacando que, sin duda, "van más adelantados en todo".

"Esto es un vídeo para todo el gremio de la construcción, mirad esta obra en Holanda", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 300.000 visualizaciones y 10.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Ha enseñado las casetas que tienen para todos los trabajadores: como es habitual y por ley, tienen un baño enorme muy bien equipado y, además del jabón de manos, ha sorprendido el dispensador de crema solar, útil y necesario: "Para no quemarte".

Por otro lado, también ha enseñado un vestuario para poder cambiarse y un comedor con cocina, que dispone de una máquina para café, un fregadero y nevera. "Esto es Holanda, van más adelantados que nosotros en todos los aspectos, pero vamos, en todo", ha concluido brevemente el albañil.

En cuanto a reacciones, han surgido como la espuma. Han sido más de 1.200 usuarios que han dejado opiniones de todo tipo, sobre todo irónicas: "lo de la crema solar aquí en España vendría bien macho, para rellenar el bote de la playa".

Para el usuario @antoniojimnezmora5, "los países nórdicos nos llevan años luz en todo", mientras que para @eloy_de_moron2 ha opinado que "sabemos perfectamente que como eso lo pongan aquí, al día siguiente no hay nada".