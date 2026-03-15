Un argentino defiende a Sánchez tras las críticas de Milei y dice lo que piensan muchos allí sobre ambos

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un discurso en el parlamento argentino.

Un mensaje que se ha viralizado y reabre el debate político entre España y Argentina. Tanto Javier Milei como Pedro Sánchez son dos políticos amados y odiados a partes iguales. Ninguno provoca indiferencia. Ambos polarizan. En este caso, la defensa ha sido hacia el presidente del Gobierno de España, pero por parte de un compatriota de Milei, de un argentino.

Se llama Gregorio Dalbón y su mensaje en X (antes Twitter), ha escrito otro cruce político entre España y Argentina que pasa a las redes sociales. El abogado argentino ha salido en defensa del presidente de Pedro Sánchez, tras las críticas lanzadas por el mandatario argentino Javier Milei.

Dalbón cuestiona en su mensaje los ataques del presidente argentino a su homólogo español. Asegura que la imagen del líder español en Argentina es muy distinta de la que intenta proyectar el Gobierno de Milei. "Soy argentino y siento vergüenza por las agresiones de Javier Milei contra Pedro Sánchez", comienza su mensaje.

"Muchos argentinos respetan a Sánchez"



En su publicación, Dalbón sostiene que en Argentina existe respeto hacia el presidente español y critica la confrontación política impulsada por Milei.

El abogado afirma que los ataques del mandatario argentino no representan necesariamente la opinión de todos los ciudadanos del país y defiende la relación histórica entre Argentina y España.

Pero va más allá y recuerda lo que nos une: "España es una nación hermana. Nos unen historia, cultura y millones de familias a ambos lados del Atlántico.

Mientras Pedro Sánchez defiende el multilateralismo, la diplomacia y la paz, Milei convierte la relación entre países en un espectáculo de provocaciones.", afirma.

Y tras relacionar todo ello con el tenso momento geopolítico, aprovecha para lanzar una última frase nada diplomática: "Porque la paz se construye con estadistas. No con energúmenos". No sin antes hablar de la situación por la que atraviesa el mundo: "En un mundo atravesado por guerras y tensiones globales, los pueblos necesitan líderes que construyan paz, no dirigentes irresponsables que jueguen a la geopolítica desde un micrófono. Muchos argentinos no pensamos como Milei", escribió en X.

Un enfrentamiento político que viene de lejos



Las tensiones entre Pedro Sánchez y Javier Milei se han intensificado en los últimos meses a raíz de declaraciones cruzadas sobre política internacional y el modelo económico de cada país.

Milei ha criticado en varias ocasiones al Gobierno español y a la izquierda europea, mientras que desde el Ejecutivo español se han respondido algunos de esos ataques.

Este nuevo episodio muestra cómo el debate político entre ambos líderes ha traspasado las instituciones para instalarse también en el terreno de las redes sociales y la opinión pública.