Un británico pide un desayuno inglés en España y lo que ocurre se convierte hasta en noticia en el Reino Unido

Dos salchichas, dos huevos fritos, dos lonchas de bacon, tomate, tostadas, bien de salsa, vistas al mar y ni rastro de alubias. Así empieza el vídeo de un británico de vacaciones en Tenerife y que, sin comérselo ni bebérselo, ha liado la mundial en redes. Todo porque ha subido a TikTok un vídeo en el que presume de tomarse un desayuno inglés a 4,60 euros.

La escena tiene lugar en un bar de Los Cristianos, en el sur de la isla, donde este asesor de viajes, bastante activo en TikTok, se sentó a desayunar y decidió compartir el festín con sus seguidores. En el vídeo enseña el plato, grande, bastante generoso, con su salsa... mientras comenta encantado: "Por lo que cuesta una pinta en el Reino Unido, aquí tengo un desayuno completo al sol". The Mirror se hizo eco del vídeo y empezó el cachondeo.

Mientras en Tenerife se preparan para aplicar una ecotasa turística para limitar la entrada al Parque Nacional del Teide y, mientras el precio de casi todo sigue subiendo en todos los supermercados, el precio de este desayuno en las Islas Canarias ha conseguido lo que pocos podrían imaginar: centrar la conversación en lo de siempre pero desde otro ángulo. Turismo, dinero y la eterna pregunta: ¿qué hacen los británicos cuando salen de casa?

El vídeo se ha viralizado en cuestión de horas y ha encendido los comentarios. Hay quien aplaude la ganga: “Los precios en Tenerife están bien. No entiendo cómo la gente dice que es caro… puedes encontrar una pinta por 1,50 euros y un desayuno por 3”, decía uno. Otro recordaba su paso por el mismo local: “Fuimos después del mercadillo, ¡estuvo genial! Buen sitio para ver pasar a la gente, con vistas y súper barato”.

También ha habido quienes han puesto el matiz fiscal encima de la mesa: “Tenerife tiene impuestos mucho más bajos que el resto de España. No esperes estos precios en la península”, apuntaba alguien. Otros lo tienen claro: “Ya no es tan barato como antes al menos para nosotros”.

Ahora bien, lo que de verdad ha levantado ampollas no ha sido el precio sino el contenido del plato. O mejor dicho, lo que no estaba. Las alubias. “No puedo fiarme de alguien que no le gustan las alubias, eso es diabólico”, soltaba uno. “¿Cómo puede no gustarle a alguien?”, preguntaba otro. Y el comentario más demoledor: “Estás en Tenerife y pides un desayuno inglés, ¿estás bien?”.

Lo que empezó como una simple publicación sobre comida se ha convertido en una radiografía exprés del turista británico en España. Un desayuno tirado de precio, sin alubias pero con bien de salsa, ha terminado retratando esa mezcla de nostalgia, choque cultural y búsqueda de gangas que no pasa de moda. Todo por 4,60 euros. Y sin alubias.